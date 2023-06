Génova ve la negociación de Mazón con Vox como la más complicada

De la joya de la corona el 28 de mayo a ser la negociación más complicada. La Comunitat Valenciana estuvo marcada en rojo durante toda la precampaña y la campaña como símbolo de un posible cambio de ciclo y también lo estará en el post. Tras exhibir los resultados en Génova con Alberto Núñez Feijóo rodeado por los barones vencedores el domingo, las miradas se han puesto en qué pactos deberán sellar los 'populares' para llegar al poder en cada autonomía y la coincidencia es que la situación más difícil es la de Carlos Mazón.

A diferencia de Madrid o La Rioja, donde el PP obtuvo sendas mayorías absolutas, o de Baleares y Murcia, donde los 'populares' solo requerirán de la abstención de la extrema derecha para alcanzar el gobierno autonómico, Mazón necesita del voto favorable de los 13 diputados de Vox para ser elegido presidente y en el PPCV todavía desconocen cuáles serán las exigencias de la formación encabezada por Carlos Flores Juberías para dar su apoyo, si reclamarán entrar o no en el Consell, en qué condiciones o con qué medidas.

"Podría", escribió ayer Flores en su red social respondiendo al comentario de un tuitero sobre si la presidenta de una asociación católica de padres y madres de alumnos que critica el "adoctrinamiento" del catalán en las aulas valencianas sería la futura consellera de Educación de Vox. Este es uno de los puntos que ya ha exigido en Baleares (donde el PP solo necesitaría su abstención), centrándose en cargar contra la inmersión lingüística. En esta autonomía también han pedido el cierre de IB3, la televisión pública balear, algo que podrían extrapolar al caso valenciano con À Punt.

Pero de momento todo está parado. En el PP siguen hablando de gobiernos en solitario y el objetivo es adormecer las negociaciones al máximo. "Lo fundamental es bajar impuestos y da igual con quien lo pactemos”, dijo ayer el director de campaña, Miguel Barrachina. El adelanto electoral de Pedro Sánchez influye y mucho en los tiempos. El presidente del Gobierno quiere una campaña en la que se visualice la dependencia de los 'populares' con la extrema derecha, justo lo que Feijóo y los suyos quieren evitar.

Mazón será el último de los barones en someterse a su debate de investidura por lo que tendrá más tiempo y ejemplos, pero eso no quita para que el caso valenciano sea delicado. Lo es por la necesidad del voto a favor de 10 de los 13 diputados de Vox, por el perfil de su candidato, condenado por violencia machista en 2002, y la posibilidad de que pida ser parte del Consell. El asunto incomoda al PP, pero también podría hacerlo a Vox. Votar en contra de un candidato 'popular' como Mazón para desalojar, en el caso valenciano, al tripartito del Botànic podría jugar en contra de la formación que dirige Santiago Abascal con la consiguiente penalización de una parte de su electorado.

El calendario tiene sus propios requiebros. Estirando los plazos, siempre dentro del reglamento, la primera sesión de investidura podría llevarse al 24 de julio evitando la imagen de Vox votando a Mazón hasta después de la cita con las urnas. Sin embargo, tampoco sería descartable una primera intentona sin sellar pacto alguno. Esto permitiría evidenciar la distancia con la ultraderecha, aunque daría una imagen de inestabilidad, asunto que ha lucido el Botànic en ocho años con ocho presupuestos seguidos. A efectos prácticos habría dos meses para lograr una investidura antes de que se disolvieran de nuevo las Corts.

Primera decisión

No obstante, antes de la campaña habrá otra fecha clave. Será el 26 de junio cuando se constituya el parlamento autonómico. Ese día no solo será el primer día de la legislatura sino que también se elegirá la Mesa de las Corts y su Presidencia. En Castilla y León el PP se la cedió a Vox para allanar un pacto de gobierno. En la cámara valenciana, si 'populares' y voxistas no pactan no podrán elegir al presidente en primera votación (se necesita mayoría absoluta) y podrían perder la segunda en caso de que PSPV y Compromís se pongan de acuerdo en un candidato y la derecha no (se elige entre los dos miembros más votados).

Cuánto duraría esa posible presidencia de izquierdas sería un asunto peliagudo legalmente. En 2015 Francesc Colomer fue el elegido para ser presidente durante un periodo de tiempo hasta que se firmó el Botànic y dimitió para que Enric Morera ocupara este puesto. Pero fue porque dimitió. Según el reglamento, los miembros de la Mesa solo pueden ser revocados por renuncia expresa, por perder la condición de diputado o por dejar de pertenecer a su grupo parlamentario previo.