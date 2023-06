La petición del yonqui del dinero para salvarse en su tercer juicio del caso Taula y beneficiar a Zaplana de rebote

La defensa de Marcos Benavent, gerente de Imelsa la empresa pública de la Diputación de València de 2007 a 2014 y yonqui del dinero confeso, ha solicitado en su informe final que se declare la nulidad de los registros realizados en el despacho del primer abogado de Benavent y en las empresas y domicilios de Alfonso Rus. La petición, de ser admitida, lograría una doble carambola: anular la documentación incorporada a la causa del presunto amaño del centro de llamadas tributario que descafeinaría la acusación del tercer juicio por el caso Taula que afronta. Y, de rebote, provocar el primer socavón en los cimientos del caso Erial, pendiente de que la sección cuarta fije la fecha del juicio. En el despacho del primer abogado del yonqui del dinero se encontró una de las dos hojas de ruta sobre las presuntas mordidas en las adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico, por las que se juzgará a Eduardo Zaplana y catorce personas más.

El abogado de benavent, Juan Carlos Navarro, considera que "se ha de purgar o apartar del procedimiento" la documentación obtenida en ambos registros por vulneración de derechos fundamentales. Igualmente también ha solicitado excluir las valoraciones incluidas en la auditoria forense elaborada a los ordenadores de Imelsa y en los que se recabaron correos comprometedores que, posteriormente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil utilizó en sus informes para amarrar el presunto amaño del call center de Imelsa por el que acusa a los siete procesados la Fiscalía Anticorrupción.

Sobre el fondo de la cuestión que se dirime en el tercer juicio del caso Taula que afronta Marcos Benavent, su defensa se ha distanciado del presunto amaño del contrato del call center de Imelsa, adjudicado en 2013 y que duró hasta 2015, porque, ha recordado, no pudo beneficiar a su exsuegro, el empresario Mariano López, porque habían dejado de ser familia política en 2009.

En la jornada de hoy también ha informado el letrado del empresario de Xàtiva y exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, que asesoró a la empresa adjudicataria del centro de llamadas, Servimun, y a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de haberse beneficiado del supuesto amaño del call center por su amistad con Alfonso Rus y el funcionario de la Diputación de Valencia , Salvador Deusa. El letrado de López, David González Wonham, ha solicitado la absolución del empresario, que se enfrenta a siete años de cárcel, porque no ha quedado acreditado que participara en el supuesto amaño. "No sé quien qué ha amañado qué. No se como se ha amañado. Tampoco lo hace el escrito de acusación", ha asegurado en su alegato.