Un final de semana de descanso tras meses intensos de campaña, esperar a acabar el recuento de todos los votos el próximo lunes e iniciar la ronda de contactos con el resto de partidos el martes. Es la hoja de ruta a corto plazo que maneja el Partido Popular para allanar la investidura de Carlos Mazón como futuro presidente de la Generalitat. La sesión parlamentaria no será hasta mediados de julio, pero los primeros pasos se darán ya la semana que viene.

El director de campaña, Miguel Barrachina, señaló que las primeras conversaciones con los partidos que tienen representación en las Corts comenzarán el martes. Serán de mayor a menor, es decir, se empezará por el PSPV, se continuará por Compromís y se terminará con Vox. Los 40 diputados logrados el 28M implica que los 'populares' necesiten 10 votos a favor para lograr la mayoría absoluta o bien una abstención que supere todos los votos en contra.

Esta no llegará de la izquierda. Socialistas y valencianistas han rechazado ya facilitar la investidura de Mazón para que gobierne en solitario. "Que dejen de marear, se sabía de qué iba la cosa, de PP y Vox", dijo el martes el todavía 'president' en funciones y líder de los del puño y la rosa, Ximo Puig, en su rueda de prensa para confirmar su continuidad al frente del partido. "PP y Vox son dos caras de la misma moneda, no podemos intentar arrinconar a uno si empoderamos al otro", señalan desde Compromís.

La abstención de las dos formaciones permitiría la elección de Mazón como presidente en una segunda votación de investidura. Sin esta, la única vía que le queda abierta al PP es Vox y para ello no le vale con que no le voten en contra sino que necesitará el respaldo de al menos 10 de los 13. En el PPCV todavía desconocen cuáles serán las exigencias de la formación encabezada por Carlos Flores Juberías para dar su apoyo, si reclamarán entrar o no en el Consell, en qué condiciones lo harían o con qué medidas.

«Podría», escribió ayer Flores en su red social respondiendo al comentario de un tuitero sobre si la presidenta de una asociación católica de padres y madres de alumnos que critica el «adoctrinamiento» del catalán en las aulas valencianas sería la futura consellera de Educación de Vox. Este es uno de los puntos que ya ha exigido en Baleares (donde el PP solo necesitaría su abstención), centrándose en cargar contra la inmersión lingüística. En esta autonomía también han pedido el cierre de IB3, la televisión pública balear, algo que podrían extrapolar al caso valenciano con À Punt.

«Queremos bajar cuanto antes los impuestos a los valencianos y para poder llevar a cabo todo esto vamos a intentar buscar las alianzas pertinentes con los diferentes grupos políticos», replicó ayer Barrachina. Así, insistió que el objetivo de los contactos que empezarán la próxima semana es ver la «disposición» de los grupos para buscar un «gobierno estable» desde el diálogo y la posibilidad de «alianzas pertinentes» en torno a objetivos concretos, como reducir el gasto político para dedicarlo a sanidad o eliminar impuestos.

"Da igual con quién"

Asimismo, Barrachina señaló que lo fundamental "es bajar impuestos" y que para ello "da igual con quién pactemos". “Queremos ser el gobierno de todos los valencianos sin exclusión ni sectarismo y por eso vamos hablar para ponernos cuanto antes en marcha para solucionar los problemas que tienen los valencianos”, insistió el director de campaña de las elecciones del 28M y que también lo será para las generales.

La ronda de contactos empezará el martes porque hasta el lunes no se habrá terminado de recontar todos los votos. Faltará el llamado voto CERA, el que se hace desde el exterior y que en esta ocasión, por primera vez, era sin necesidad de que fuera rogado. El censo de este alcanza las 125.000 personas, pero la participación será muy inferior.

No se espera cambios en el resultado, la única modificación podría llegar en Alicante donde el PSPV se encuentra a 283 votos de llevarse el último escaño que obtuvo Vox. En Valencia y Castelló, las diferencias son más holgadas: el PSPV estaría a más de 4.400 votos del último de Compromís y los valencianistas estarían a 3.754 del último del PP en Castelló.

Primera decisión en Corts

Sin embargo, antes habrá otra votación clave. Será el 26 de junio. Ese día no solo se constituirá las Corts sino que también se elegirá la Mesa del parlamento y su Presidencia. En Castilla y León el PP se la cedió a Vox para allanar un pacto de gobierno. En la cámara valenciana, si ‘populares’ y voxistas no acuerdan un nombre no podrán elegir al presidente en primera votación (requiere mayoría absoluta) y podrían perder la segunda si PSPV y Compromís se ponen de acuerdo y la derecha no.

Según el reglamento, los miembros de la Mesa solo pueden ser revocados por renuncia expresa, por perder la condición de diputado o por dejar de pertenecer a su grupo parlamentario previo. En 2015 Francesc Colomer fue el elegido para ser presidente durante un periodo de tiempo hasta que se firmó el Botànic y dimitió para que Enric Morera ocupara el cargo. Pero fue porque dimitió. En esta ocasión, ese presidente podría continuar toda la legislatura.