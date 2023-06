Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, especialmente, para el personal sanitario, ya que este año se ha decidido extender un mes más este periodo entre médicos, enfermeras, celadores, auxiliares y técnicos ante las dificultades de cubrir las sustituciones por la falta de personal, especialmente, médicos. Así, se ha decidido que sea periodo vacacional del 15 junio al 15 de octubre y no solo los meses de julio, agosto y septiembre, como hasta ahora, como avanzó Levante-EMV. «Esto permitirá ofrecer contratos más largos y más atractivos a los profesionales de refuerzo», según avanzaba Marian García Layunta, directora general de Asistencia Sanitaria.

La Conselleria de Sanitat llevaba desde enero preparando este plan, que presentará hoy, para garantizar una correcta asistencia durante estos meses y se encontró con un importante escollo: la bolsa de médicos está agotada. De ahí que de manera extraordinaria el departamento de Miguel Mínguez haya decidido captar a estudiantes de Medicina que se licencian ahora para poder realizar sustituciones de verano en los centros de salud. Así, los estudiantes de último curso de Medicina de la Universitat Jaume I ya han recibido estos días un correo electrónico informándoles de que el departamento de salud de Castellón les ofrece contratos temporales en atención primaria durante este periodo. Aunque por ahora, estas ofertas no han llegado a estudiantes de la Universitat de València.

Este movimiento de Sanitat ha sido muy criticado por el sindicato médico CESM-CV, que recuerda que desde el año 1995 para ejercer de médico en la sanidad pública española se requiere haber realizado el MIR de la correspondiente especialidad, que dura de media cinco años. «En la pandemia se hizo una excepción y se entendió por la situación extraordinaria, pero no puede ser que se esté empleando como algo normal», explicó el secretario de CESM-CV, Alejandro Calvente.

«Si las condiciones laborales, como venimos denunciando, fueran mejores, habría suficientes médicos y estos no se irían a otras comunidades o países. Creemos que solo se va a poder sustituir este verano a uno de cada cinco facultativos con los problemas asistenciales que ello conllevará», advirtió Calvente.

Contratos temporales, no vacantes

Por su parte, desde Sanitat insisten en que se ofrecen solo contratos temporales, no vacantes, y que es un mecanismo al cual se recurre porque las bolsas de trabajo están agotadas, es decir, no hay doctores disponibles para poder contratar de modo inmediato. Aunque ahora, los contratos se hayan ofrecido directamente a los todavía no graduados, en veranos anteriores era habitual encontrar a profesionales sin MIR trabajando como médicos de familia (que es una especialidad), sobre todo en zonas de interior con más problemas para cubrir bajas. A priori, como ha sucedido en anteriores ocasiones, todo apunta a que los centros de salud permanecerán cerrados por las tardes, es decir, solo abrirán hasta las 15.00 horas, y solo darán cobertura sanitaria aquellos que son punto de atención continuada (PAC), es decir, que tienen servicio de urgencias las 24 horas.

Otra de las incógnitas que el departamento de Miguel Mínguez debe resolver es el número de consultorios de verano que abrirán sus puertas en las localidades costeras. Y es que desde que estalló la pandemia muchas de estas instalaciones ya no han estado operativas.

«Desde CSIF lamentamos que a fecha de hoy aún no se nos haya comunicado el plan de vacaciones. Sin embargo, ya se nos ha confirmado verbalmente que será similar al del año pasado, lo que supondrá que no se cubrirán las plazas de especialista en los hospitales y se cubrirán muy pocas plazas de médico en primaria», explicó el responsable del sector Sanidad de CSIF, Vicente Navarro.

Sin plan de vacaciones

Por su parte, el responsable de Sanidad del PP valenciano, José Juan Zaplana, advirtió de que las áreas de costa «siguen sin plan de vacaciones» a pesar de que son las que más aumentan la población en verano. Zaplana recordó que, aunque Ximo Puig esté en funciones, «la responsabilidad de la organización y de todo lo que pueda pasar este verano en el sistema sanitario es aún suya». Apenas un tercio de los médicos y pediatras de los centros de salud de la provincia de Alicante, por ejemplo, tendrán sustitutos este verano, y en algunos departamentos, como es el caso de la capital, esta tasa de reposición estará por debajo del 10 %. Así lo critican los sindicatos que han tenido acceso al plan de vacaciones elaborado por Sanidad.