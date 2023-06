El pleno del Consell se ha vuelto a reunir este viernes por primera vez al completo desde la celebración de las elecciones del domingo. La vida sigue en el Ejecutivo autonómico bajo el epígrafe de "en funciones". Convenios y cambios de decreto ha sido el menú burocrático, pero en lo político, está el resultado electoral. Y en ese el Gobierno valenciano rechaza su responsabilidad. "No ha habido un castigo directo a la gestión del Consell", ha expresado este viernes la vicepresidenta y portavoz en funciones, Aitana Mas, en la rueda de prensa posterior.

Mas ha dado su "opinión personal" de los resultados del 28M restándole responsabilidad a la labor gubernamental del Botànic como principal factor para explicar la victoria del PP o, lo que es lo mismo, la derrota de la izquierda. "En mi opinión, no ha tenido tanto peso la gestión del Consell sino que ha habido otras consideraciones para ir a votar", ha remarcado. Entre estas, ha señalado el "debate en marco estatal", aunque ha evitado entrar en el fondo puesto que el análisis es "de los partidos políticos".

La vicepresidenta ha señalado respecto a su gestión que "siempre hay un margen de mejora", pero que no ha visto "ninguna medida del Botànic censurada, más allá de los ideológicos". De hecho, Mas ha reivindicado la mejoría de los datos sociales y económicos, ha incidido en el récord de los números de empleo, de dependencia o de ayudas para la economía, todas cuestiones que, sin embargo, parecen no haber decantado la balanza en las urnas hacia los partidos que conforman el gobierno autonómico.

"Nos hemos dejado la piel", ha reivindicado y ha rechazado lamentarse por no haber logrado sacar adelante alguna de las cuestiones que el Botànic se ha dejado en plena tramitación como el requisito lingüístico, que se ha quedado a las puertas de ser validado por el Consell tras varios años de negociaciones, o la ley de Diversidad familiar, a la que le ha faltado el visto bueno del parlamento valenciano para entrar en funcionamiento. "Las tramitaciones administrativas no son todo lo rápidas que nos gustarían", ha indicado.

"Seguir dando la cara"

De cara al futuro, el Consell continuará con su labor hasta que el PP logre formar gobierno. Seguirá "en funciones", con todas las limitaciones que ello conlleva como la aprobación de decretos ley. "Seguiremos dando la cara", ha señalado Mas. Pero ha expresado la "preocupación" porque algunos de los avances logrados por el Botànic se echen para atrás con la llegada de un nuevo gobierno. "Hay preocupación por lo que podría venir, por todo lo que hemos conseguido que se puede ver en peligro en los próximos meses", ha indicado.

En concreto, también por su ámbito de competencia, ha mostrado preocupación por que la situación de la dependencia "vuelva a 2015", porque se paralice el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista (pendiente de renovación) y ante el que, ha dicho, "no todos los grupos tienen claro que haya de existir" o que puedan frenar las "reversiones sanitarias que iban a hacerse". "En el Botànic se han logrado mejoras sustanciales, a priori en el horizonte hay una preocupación a un retroceso", ha indicado.

En este sentido, ha puesto el foco en la posibilidad de que Carlos Flores Juberías, candidato de Vox y condenado por violencia machista en 2002, entre en el Consell. "No me va a parecer bien, no me gustaría que un gobierno elegido democráticamente le diera la espalda a las víctimas de violencia de género". "Es una cuestión de consenso social, es una prioridad máxima de cualquier gobierno", ha sentenciado.