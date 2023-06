Dos preguntas. En aprobarlas o suspenderlas está la diferencia en superar una oposición y tener la vida solucionada o echar todo el trabajo de meses o años por la borda. La noticia de que el tribunal responsable de la polémica macrooposición de Enfermería había anulado dos de las 70 preguntas que formaban el examen y que ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, ha incendiado las redes y los grupos de discusión y de estudio de los más de 24.500 opositores que se presentaron y ayer dio trabajo a sindicatos y a colegios profesionales que se pasaron la mañana recibiendo llamadas.

Porque ahora, tras conocerse que ya hay una resolución tras revisar 4.000 impugnaciones la cuestión está en saber cuáles son esas dos preguntas y cómo les afecta a cada uno de los opositores porque a muchos, dependiendo de cuáles sea, les supone aprobar o suspender. "La gente está muy nerviosa y ahora necesitan saber cómo queda la planilla de preguntas de forma definitiva porque les puede dar algo", explican fuentes sindicales, en cuyos despachos se han llegado a recibir llamadas cargadas de lágrimas y súplicas. "Hay gente rozando el aprobado y que está preguntando exactamente cuáles son las preguntas para intentar salir de dudas, se juegan la carrera".

Seis meses sin noticias

El estado de nerviosismo por conocer el resultado del examen es normal, pero se ha acentuado sobremanera porque han pasado seis meses desde que se realizó el ejercicio y todavía no hay planilla definitiva del examen ni listado definitivo de aprobados. Según la denuncia realizada en estas pasadas semanas por los sindicatos y el colegio oficial de enfermería, esta dilación no es habitual y está haciendo que el examen de Enfermería sea de los últimos en resolverse de la convocatoria de oposiciones acumuladas de 2017-2018 y 2019. De las últimas convocatorias en empezar a resolverse ha sido la de Fisioterapia que también acumulaba casi siete meses de retraso.

En los grupos de estudio y de opositores ya han aparecido algunas cuestiones que podrían ser las candidatas "anuladas" de las 70 que componían el examen. Por ejemplo, en algunos foros se apuntaba a las preguntas número 16 y 26, una de ellas sobre escala de valoración del dolor en neonatos y otra sobre medidas de sonda y los colores que identifican los diámetros. Las que más llamaron la atención en su momento, como la del chemsex o el abuso de comer habas se quedan fuera de esta quiniela. Con todo, según ha podido saber este diario, entre las preguntas más impugnadas por los alumnos estaban las referidas a legislación por lo que es plausible que las anuladas entren en esta categoría.

Por ahora son todo hipótesis porque desde la Conselleria de Sanidad no han dado a conocer cuál es el cuestionario que sí entrará para sacar nota ( y por tanto cuáles son estas dos preguntas anuladas) ni hay confirmación oficial de cuándo se hará, aunque es de esperar que no sea hasta mediados de junio ya que no se hará público hasta que se corrijan los exámenes. Una vez se conozca este listado, aquellos que no estén de acuerdo podrán empezar a presentar recursos de anulación de la prueba ante los juzgados ya que, más allá de las preguntas impugnadas en concreto, hubo muchas alegaciones apuntando a que el examen no guardaba "equilibrio" entre los temarios específicos y general.

Pendientes de la oposición de consolidación

Y, según los sindicatos, corre prisa hacerlo. Además de por las implicaciones que tiene directamente en quien tiene que tomar decisiones sobre su futuro, el retraso en resolver el examen supone que la administración puede tener problemas para cumplir con el plazo que hay estipulado para resolver la oposición vía méritos para consolidar plazas ocupadas de forma temporal que se rige por la ley 20/2021 y que tiene que estar resuelta antes de enero de 2025. Para que esto suceda, antes se tienen que convocar los correspondientes concursos de traslados de cada una de las categorías y, después, adjudicar las plazas de estas oposiciones 2017/2018 de forma previa.