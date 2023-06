La cuenta atrás para el 23J sigue apremiando a los partidos a la izquierda del PSOE, que solo disponen de seis días para terminar de cerrar una opción unitaria según el plazo establecido en la ley electoral. A iniciativa de Yolanda Díaz y su Movimiento Sumar, muchas fuerzas progresistas deliberan a esta hora cuál es la mejor forma de integrarse en una candidatura conjunta sin que esta diluya sus identidades y su peso político, especialmente en lugares como la Comunitat Valenciana donde la marca territorial ha logrado representatividad.

El caso de Compromís, además, es especialmente complejo, porque las tres formaciones que integran la coalición deben decidir por separado para después poner en común si finalmente confluyen en la candidatura estatal, una alianza que Iniciativa –uno de estos tres partidos que forman la coalición valencianista junto a Més Compromís y Verds Equo– ha respaldado esta mañana en su Mesa Nacional, celebrada a puerta cerrada en la sede de CCOO PV.

Antes, el portavoz de Iniciativa-Compromís, Alberto Ibáñez, ha comparecido ante los medios para explicar que su formación está negociando con “discreción y generosidad” para poder permitir esta candidatura de izquierdas, avanzando que muy posiblemente no se comunicará la fumata blanca hasta el próximo miércoles: “Compromís es el actor valenciano que mejor ha sabido leer los resultados del 28M y al mismo tiempo somos muy conscientes de que hay que ir más allá, lo cual quiere decir incorporar Sumar a un conjunto de aliados en un horizonte de país que trabaje desde la ilusión y la esperanza, pero también teniendo claro que la extrema derecha no va a poder hacer aquello que desee”, ha señalado Ibáñez.

Asimismo, preguntado por las condiciones para que Compromís se integre a esta plataforma liderada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, sobre si Iniciativa exigirá que sea la consellera en funciones Aitana Mas la persona que encabece la coalición en Alicante, Ibáñez ha manifestado que toca ser coherentes, no exigentes. “Desde el conjunto de Compromís y también desde Iniciativa hemos trasladado que no es el momento de hablar de quién sino de qué y cómo. La prudencia de no poner nombres encima de la mesa debe ser compartida, y si alguien ha puesto un nombre ha sido una imprudencia”, ha insistido el portavoz de Iniciativa.

De momento uno de los candidatos que ha sonado para liderar la lista de Sumar en València para las generales del 23 de julio ha sido Pere Fuset, el concejal saliente de Fiestas. "Lo está valorando. No tiene ninguna decisión tomada. Hay que ser prudentes. Hay poco tiempo pero hay que valorarlo todo y hablar con mucha gente", confirmaron esta misma semana fuentes de la coalición valencianista a Levante-EMV.