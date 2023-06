"La gestión no emociona, al Botànic le ha faltado un relato de ilusión"

Ola reaccionaria, voto en clave española, falta de visión valenciana, no lograr emocionar con la gestión, dificultad para movilizar después de ocho años gobernando, penalización por las divisiones internas... el diagnóstico es prácticamente compartido, con matices complementarios, entre algunos de los veteranos de guerra de la izquierda sobre qué pasó el 28M para que el Botànic, un gobierno con índices de valoración altos, perdiera la Generalitat arrasado por PP y Vox y dejando a uno de sus socios del Consell, Unides Podem, fuera de las Corts.

No es la primera derrota que viven Glòria Marcos, Joan Romero, Manuel Alcaraz o Pasqual Mollà, pero en esta ocasión lamentan la «distorsión», calificativo que usa el exsíndic socialista, Manolo Mata, del debate estatal sobre el autonómico. «Se ha hablado de cosas que no se iban a votar», dice Alcaraz, exconseller de Transparencia. «Han estado trufadas por temas estatales», agrega Mollà, cofundador de Iniciativa.

«El PP planteó un marco nacional, de primera vuelta de las generales, y Pedro Sánchez lo aceptó, he ahí la clave», indica Romero, exlíder del PSPV en 1997, quien defiende que esta situación ha pasado porque el voto valenciano «se comporta en términos del electorado español». «En País Vasco y Cataluña no habría ocurrido, allí hay un relato propio más arraigado», lamenta.

Pero ha habido más claves. Antonio Montiel fue el primer líder de Podem tras varios años en movimientos sociales. En su opinión, el Botànic en 2015 era una opción «rupturista y fresca», algo que ha perdido. «Ha sido muy institucional», señala. «La izquierda ha optado por una actitud conservadora, de defender el castillo y de creer que con la gestión bastaba, pero no ha habido un relato ilusionante en un momento en el que las emociones son cada vez más importantes a la hora de votar», añade.

Su apunte es hacia la abstención. Aumentó en seis puntos respecto a 2019, casi 260.000 papeletas menos de las que dos de cada tres eran de la izquierda. Glòria Marcos, líder de EU entre 2003 y 2009 y candidata en 2007 de la confluencia Compromís pel País Valencià, cita «errores políticos pese a los muchos aciertos» que han acabado «desmovilizando» al electorado progresista. Entre estos indica las «discrepancias» en el Gobierno de coalición, la «falta de pedagogía» o el exceso de ruido en algunas medidas, especialmente sobre feminismo, que, dice, han generado desafección en el movimiento.

«La eficacia en la gestión no emociona», lamenta Mata. Es esta falta de ilusión a la que apela como uno de los puntos determinantes en el resultado. «Las democracias occidentales se enfrentan a reflatos que ponen de manifiesto las emociones que no tienen nada que ver con la gestión, los sectores populares que han canalizado su ira lo han hecho hacia alternativas que apelan a eso, ha ganado ir a la contra», expresa el ex número dos de Puig en el PSPV.

«No creo que haya un castigo fuerte al Botànic, de hecho, el PSPV sube», comienza Alcaraz. Apunta a que incidir en la gestión no moviliza ya que el electorado que iba a votar a la izquierda «ya estaba convencido por lo hecho» y apunta a que durante la campaña, Unides Podem y Compromís han acabado diluidos en «cuestiones etéreas». «La incertidumbre y la ola reaccionaria que es a escala europea ha podido con las apelaciones a la cercanía», agrega el exconseller.

Más allá de la «movilización de la derecha» y que el flanco progresista «no haya estado a la altura de la llamada batalla cultural», Pasqual Mollà apunta a otros «errores» de la izquierda valenciana. Critica que el PSPV haya «acaparado todo» en la legislatura tratando de «invisibilizar» a sus socios con una campaña «excesivamente presidencialista». También indica que Compromís «no ha estado afortunado» y considera «un tiro en el pie» haber tratado de «comerse» a Unides Podem y no haber explorado acuerdos con ellos. «Tampoco sé si hubiera cambiado algo», agrega.

Evitar comparar con el pasado

Si en algo tienen experiencia las voces entrevistadas es en estar en la oposición. La izquierda lo estuvo veinte años hasta 2015 lo que sirve a algunos de los veteranos a lanzar consejos a sus sucesores. «Si la izquierda pretende hacer oposición comparándolo todo con el pasado, este periodo será más largo de lo que nos gustaría», dice Mollà. «Caer en la añoranza siempre es malo, es el combustible de las fuerzas reaccionarias», agrega Alcaraz.

«Hay que regenerarse, fijar un nuevo horizonte de futuro y volver a organizarse en la calle con la sociedad civil, no solo en campaña», señala Montiel. «Necesitamos reconstruir el espacio a la izquierda del Partido Socialista, pero desde ya, todo lo que no sea eso serán 20 años del PP», indica Marcos.

A todo ello Romero añade que la principal novedad en esta ocasión es la presencia de Vox, una «singularidad histórica» en España que todavía es una «incógnita». Frente a ello, no obstante, llama a una «reestructuración» de los liderazgos pensando estratégicamente, pero avisa: «Históricamente, las confianzas electorales en España son para más de cuatro años» en lo que sería una mala noticia para la izquierda hacia la lejana cita de 2027.