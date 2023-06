Podemos vuelve a la carga contra Compromís en plenas negociaciones con Sumar, la plataforma que ha impulsado Yolanda Díaz y que aspira a aglutinar bajo un gran paraguas a todos los partidos "a la izquierda del PSOE" para las elecciones generales del próximo 23 de julio, incluidos Compromís, Podem y Esquerra Unida.

La dirección estatal de la formación morada que ha criticado a los valencianistas en contadas ocasiones durante la campaña de las autonómicas del 28 de mayo hace apenas unas semanas, ha insistido, como ya lo hizo hace unos días Pablo Iglesias (ex dirigente de Podemos) en que las exigencias de Compromís para liderar las listas de las tres circunscripciones en la Comunitat Valenciana "torpedean" la unidad.

Así lo han trasladado este lunes los coportavoces estatales del partido, Pablo Fernández e Isa Serra, en rueda de prensa en Madrid, justo en la semana decisiva de las conversaciones para conseguir una coalición, en torno a Sumar, que aglutine a una quincena de partidos progresistas, dado que el plazo para ello termina el 9 de junio, este viernes. "Las exigencias, los vetos y las exclusiones impiden la unidad", han precisado, para terminar diciendo que hay "que remar hacia la unidad" como consideran que está haciendo Podemos.

Por su parte, Compromís declina hacer declaraciones sobre las críticas de Podemos. De hecho, el líder de los valencianistas, Joan Baldoví, apuntó este lunes en una entrevista en À Punt preguntado por los desencuentros con la formación de Ione Belarra en las últimas semanas que "dos no pelean si uno no quiere" y que ellos no van a entrar a un cruce de acusaciones con compañeros de gobierno (como lo han sido hasta ahora en el Botànic) y si todos pactan con Sumar, también de coalición. "Compromís no ha querido reñir ni quiere reñir con compañeros en listas o en gobiernos. Es verdad que a veces me he sentido atacado injustamente y con poca veracidad, cuando hemos apoyado todas sus leyes, incluso las más incómodas. Nosotros sabemos quien es nuestro adversario, el PP y Vox".

Más allá de las críticas y mientras tanto, en la Comunitat Valenciana las negociaciones entre Compromís y la plataforma de Díaz progresan adecuadamente. Así se podría definir el estado de las conversaciones de Compromís con el equipo de la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. Este viernes, 9 de junio es el día para presentar las coaliciones que concurrir a las elecciones generales del 23J y los valencianistas esperan sellar un pacto con, al menos, algo de margen. Así se pronuncian las fuentes del partido que deslizan que podría haber una conclusión (con acuerdo o sin él, aunque todo parece indicar que sí habrá pacto) el miércoles o, a lo sumo, el jueves, un día antes de la fecha que marca la ley electoral.

Compromís negocia con Sumar de manera bilateral, como la plataforma de Yolanda Díaz lo hace simultáneamente y también de forma bilateral con otras fuerzas políticas territoriales, más de una decena, y con la dirección nacional de Podemos e Izquierda Unida. Los equilibrios son complicados porque en cada territorio hay una realidad y precisamente por la complejidad de los procesos, desde la plataforma que han registrado como Movimiento Sumar, no dan ningún detalle sobre las negociaciones.