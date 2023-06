"El socio del PP es Vox". La izquierda valenciana con representación en las Corts tras el 28M, PSPV y Compromís, no contempla facilitar la investidura del líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, para que este no dependa de la ultraderecha. El objetivo es justo el contrario, cerrar de plano esa vía y evidenciar que el PP tiene únicamente una salida: Vox. Las dos formaciones asistirán a la ronda de contactos que el candidato del PPCV tiene previsto arrancar este martes para explorar los apoyos parlamentarios para ser nombrado president de la Generalitat, pero ambas adelantan que no alcanzarán ningún tipo de acuerdo con los conservadores, abocando a Mazón a una negociación con los ultras que, además, se produciría en plena campaña de las elecciones generales y con el agravante de que el candidato de Vox en la Comunitat Valenciana es un condenado por violencia machista.

El candidato del PP, en la línea de Génova, ha venido escondiendo sus planes para alcanzar la presidencia de la Generalitat. Insiste en que su objetivo es un "Gobierno estable" con pactos en "objetivos concretos", sin concretar con qué fuerza se sellarían. Pero para eso primero hay que sacar adelante la investidura. Mazón no se cierra a gobernar con Vox pero condiciona los pactos al programa Y, sin Vox, los números no le dan a los populares. Contando con el 'no' que ya avanzan PSPV y Compromís, los de Mazón, con 40 diputados, necesitan diez 'síes' de la formación de extrema derecha en primera ronda (donde se requiere mayoría absoluta, 50 escaños) o un mínimo de siete apoyos y ningún 'no' de Vox en segunda ronda, cuando solo se necesitan más votos a favor que en contra, para superar los 46 votos negativos de socialistas y valencianistas. La izquierda descarta el plantón pero critica el "mareo" Así las cosas y con las generales en el horizonte afectando a todo el proceso negociador, la izquierda renuncia a dar plantón a Mazón (un extremo que ha llegado a estar sobre la mesa), aunque afea la escenificación de los populares. "Esto es marear", aseguran fuentes del Consell en funciones, que inciden en que esta oferta de diálogo es una "pantomima para blanquear a la ultraderecha". El debate de investidura de Mazón será en plena campaña a las generales En todo caso, la convocatoria del PP para la ronda de contactos todavía no ha sido remitida a los distintos partidos. Los populares rechazan dar información al respecto todavía. Ya adelantaron que el orden de reuniones será en función de los resultados electorales (PSPV, Compromís y Vox), pero no confirman si será el propio Mazón quien acudirá a estas citas. Probablemente la decisión dependerá también de qué perfiles llevan el resto de partidos a sus respectivas reuniones. En el PSPV, con quien según los planes anunciados por los populares se reunirían este martes, todavía no concretan si será Ximo Puig el responsable y reclaman primero que el PP les contacte. El propio 'president' en funciones ha confirmado este lunes que no tiene "ninguna noticia" del PP sobre la ronda de contactos, si bien se ha mostrado "dispuesto a dialogar" con todos, especialmente "con la fuerza mayoritaria". Por parte de Compromís, Joan Baldoví ha dado a entender este lunes en una entrevista en À Punt que será él el encargado de verse con los populares y ha sido muy claro sobre la posición que trasladará a Mazón. "Escucharé con mucha atención y le anunciaré que nuestra oposición será firme, constructiva, correosa y útil en defensa de lo ganado en estos últimos ocho años", ha avanzado.