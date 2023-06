Durante los meses de marzo y abril, e incluso a principios de mayo hubo que soportar previsiones apocalípticas de lo que nos esperaba en los próximos meses: “Iba a seguir sin llover y el calor adelantado iba a persistir”. Una frase repetida era la de “si ya hace un tiempo tan seco y cálido en abril el verano será horrible ya desde junio”. Desde luego, eso no ha pasado ni está pasando, ni en la precipitación ni en la temperatura. Reconozco que las cosas no han mejorado en todos los puntos de España e incluso en territorios más pequeños y con climas parecidos, como la propia Comunicad Valenciana, coexisten casos contrapuestos: lugares con más de 300 mm en las últimas semanas y otros que no llegan aún a 40, a veces separados por pocos kilómetros. Las lluvias de mayo han sido en general de esas que son muy locales y que son capaces de dejar aguaceros tremendos en algunos sitios dejando secos sitios contiguos. Y, como el clima no entiende de justicia ni de equidad, en muchos casos los afortunados repiten un día detrás de otro y otros siguen secos de forma indefinida. No obstante, lo cierto es que estas lluvias se han combinado al principio con algunas situaciones un poco más generales y la humedad proporcionada por esas primeras lluvias ha sido el alimento necesario para que las pequeñas inestabilidades de las últimas semanas hayan podido acabar en esas tormentas locales. También está el que dice, y no le falta razón muchas veces, que esto no soluciona la sequía que arrastra una buena parte de España, tanto por el hecho de la torrencalidad como por tratarse de lluvias puntuales, pero, en algunos casos, sí que hemos puesto fin a la sequía de los últimos meses y nos hemos puesto estadísticamente al día. También les tengo que decir que las lluvias han llegado tarde para algunos cultivos y que en algunos casos han provocado problemas porque aquí pasamos de un problema al contrario en cuestión de días y a veces de horas. Lo que resulta indiscutible es que muchos confiábamos en que en mayo se arreglaran algo las cosas antes de un verano que siempre es seco, pero, desde luego, no lo sabíamos hasta que faltaban unos pocos días, que es cuando son fiables las previsiones. Ni las hormigas, que solo podrían predecir lluvias en una escala local, ni ningún organismo oficial han visto venir un mes como éste, en el que en muchos lugares se habla del mayo más lluvioso después de los meses de marzo y abril más secos. Nada nuevo bajo el sol, pero sí es cierto que los extremos parecen ir a más. Todo esto no impide que muchos auguren ya, sin saberlo, un verano terriblemente cálido en el que “moriremos abrasados”, y que una mayoría les sigan creyendo.