El trabajo por el que le premiaron con el Nobel de Química en 2004 (el sistema de las ubicuitinas, por el que los seres vivos destruyen las proteínas que no les sirven) está sirviendo de base para tratar el cáncer pero hay otros muchos avances que también ofrecen esperanza.

Hay diferentes enfoques. Desde una entrega más eficiente de medicamentos en las células cancerosas a la inmunoterapia. Es un gran descubrimiento y hay muy buenos resultados en ciertos tipos de cáncer. Las células CAR-T, en las que se adaptan células para que ataquen inmunológicamente a las cancerosas y, por supuesto, los anticuerpos monoclonales. Creo que la inmunología se ha convertido en algo muy importante en la lucha contra el cáncer. Y en mi caso, estamos apuntando a proteínas específicas para que marquen y puedan "matar" a las células cancerosas.

Aun así, la sensación entre los ciudadanos es que no hay avances definitivos en este campo.

El cáncer no es una sola enfermedad. Es miles de enfermedades diferentes, con causas diferentes. Las células están creciendo cuando no deberían crecer, pero por diferentes motivos. Por lo tanto, no puede haber un medicamento que cure todo el cáncer. Hay que trabajar con cada uno. Por ejemplo, nuestro sistema de ubicuitina es un fármaco muy eficaz contra el mieloma múltiple. Es un cáncer de médula ósea, que afecta a cientos de miles en todo el mundo. Ya hay muy buenos resultados. No lo cura, pero lo convierte en una enfermedad crónica para que las personas puedan vivir con ella durante muchos años con buena calidad. Está funcionando contra este cáncer específico pero hay miles de cánceres, se han de encontrar muchas soluciones.

¿En qué está trabajando ahora?

Estoy trabajando en cromosomas, material genético. Cuando las células se dividen, cada una de las nuevas células normalmente obtiene el mismo número de cromosomas. Tenemos 46 cromosomas en humanos. Así que cada nueva célula tiene 46 cromosomas. En el cáncer, el número no es igual. Algunas células obtienen más cromosomas, y otras menos. Y eso genera un problema porque hace que el cáncer empeore cada vez más. Así que estoy estudiando de nuevo cómo funciona el sistema de ubicuitinas y cómo se asegura que cada célula obtenga la misma cantidad de cromosomas. La aplicación puede ser en cáncer o en enfermedades específicas como en el síndrome de Down donde hay un cromosoma extra. Si sabemos por qué sucede, se podría prevenir.

Estamos hablando de enfermedades, pero sus hallazgos también abren la puerta a trabajar en el envejecimiento.

Estamos envejeciendo, pero queremos envejecer con salud. Sí. No es solo expandir la vida, es expandir la salud. Pero de nuevo, eso es un conjunto de muchas, muchas cosas diferentes juntas. El problema principal en este momento es la degeneración neuronal. El sistema de degradación de proteínas puede suponer un gran cambio para prevenir la acumulación de proteínas malas en el cerebro. Pero hay muchas otras cosas que deseas evitar como el deterioro de las arterias. Pero sí, definitivamente este es uno de los mayores desafíos de la humanidad. Estamos envejeciendo, pero queremos ser personas sanas y activas.

Aquí en España, tenemos muchos centenarios. ¿Es genética o estilo de vida?

Creo que es genética y mucho trabajo. Naturaleza y forma de crecer. Por ejemplo, si las personas no se quedan solas, sino que están en compañía, eso ayuda mucho. Si reciben apoyo, si tienen posibilidades de mantenerse activos... El profesor Santiago Grisolía era un hombre maravilloso y vivió hasta una edad avanzada. Y estaba activo. Iba caminando al trabajo todos los días. Esa es la manera de hacerlo. Estoy seguro de que tenía buenos genes, pero también trabajó para mantenerse saludable. Así que necesitas ambos.