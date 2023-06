Hay partidos políticos que en España están negando el cambio climático o, al menos, parece que no sea una urgencia para nada.

Es muy diferente negarlo o asegurar que no hay prisa. Negar el cambio climático es ridículo. Es imposible decir que no se está produciendo hoy en día. Incluso Trump creo que está cambiando su parecer. Tenemos una cuestión marcotemporal y tenemos que actuar, ser muy proactivos para mejorar la situación, por supuesto, pero no creo que hacer que la población entre en pánico tampoco sea lo mejor. El pánico paraliza y no podemos desorganizar a la sociedad por completo, cambiar las fuentes de energía de arriba abajo y la manera en que entendemos el medio ambiente así de golpe. Debemos ser activos, sin duda, ir hacia métodos y técnicas menos contaminantes pero dándonos tiempo para pensar. Un ejemplo sería el coche eléctrico. Al principio todo el mundo aseguraba que no contamina y eso es un error, necesitamos metales raros por lo tanto hay que ser capaces de extraerlos, luego las baterías, tenemos el problema de las recargas, y todo eso contamina. Esto me lleva a la pregunta: ¿deberíamos centrarnos únicamente en los coches que no consumen combustible o pensar en una variedad o diversidad de fuentes de energía?