Solo 2.660 opositores de los casi 20.000 que se presentaron han aprobado el polémico examen de la oposición de Enfermería, que se celebró a finales de noviembre pasado entre críticas por lo rebuscado de sus preguntas (como la referente a lo que era el chemsex). Así lo reflejan los listados provisionales de aspirantes aprobados y suspendidos que acaba de hacer pública la Conselleria de Sanidad.

Como ya adelantó Levante-EMV la semana pasada, el tribunal ha decidido anular dos preguntas de las 70 que conformaban el cuestionario después de revisar y tener en cuenta cerca de 4.000 impugnaciones presentadas por los aspirantes. Se trata de la cuestión número 10 que preguntaba por el tiempo máximo que un trabajador puede estar suspendido de sus funciones por una sanción disciplinaria y la número 49, que presentaba cuatro nombres de pioneras de la enfermería (entre ellas Florence Nightingale) y preguntaba cuál de ellas se consideraba con la enfermera pionera en salud pública y comunitaria. Ninguna de las dos estaba entre las "favoritas" a ser anuladas entre los mentideros de opositores que la semana pasada querían saber cuáles eran esas dos preguntas anuladas, conscientes de que en ellas, se jugaban el examen.

Con estas dos cuestiones fuera del cuenteo, y tras corregirse los casi 20.000 exámenes, la lista provisional de aprobados al examen la forman 2.660 opositores de 20.000 ya que según han explicado fuentes sindicales a este diario, la nota de corte se establece en 4,5 puntos ya que las notas más altas obtenidas (que se tienen en cuenta para subir la nota de corte) no han sido "excesivamente altas". La primera persona con más nota ha obtenido 7,942 puntos y solo 1.272 opositores han sacado más de un cinco.

1.155 plazas se quedan sin cubrir

Esto supone que la administración no va a lograr cubrir el total de plazas que había ofertado a través de esta OPE: 3.372 en turno libre más otras 445 de promoción interna. Solo en turno libre se quedan vacantes 712 plazas. En promoción interna, había convocadas 445 plazas para las que se presentaron 129 personas y han aprobado 2 por lo que quedan vacante 443. En total, se quedan "colgadas" 1.155 plazas que tendrán que seguir siendo cubiertas de forma interina.

Y que en esta oposición se había acumulado los puestos de 2017 y de 2018 pero también todas las plazas de estos años y de 2019 que debían ser "establizadas" es decir, que llevaban años cubiertas por personal interno. Era, de hecho, la primera convocatoria multitudinaria de plazas en Enfermería en muchos años.

La dificultad del examen ha hecho que, como se preveía, la oposición no vaya a servir para reducir ese alto porcentaje de trabajadores interinos que es uno de los mayores problema de la sanidad valenciana. Cabe recordar que, de forma paralela, la administración tiene abierto el proceso de estabilización vía méritos, que aún debe de resolverse.

Críticas por el retraso y "dudas" sobre el tribunal

La resolución del examen ha llegado más de seis meses después de que se celebrara la prueba lo que le ha granjeado a la Conselleria de Sanidad no pocas críticas y ha favorecido, además, que crecieran los rumores sobre por qué se retrasaba tanto la prueba. De hecho, la administración prometió a los sindicatos que el resultado se iba a presentar antes de las elecciones del 28M algo que no ha sucedido. Desde organizaciones como el sindicato CSIF llegaron a enviar un escrito a la Directora General de Recursos Humanos de conselleria pidiendo "seguridad jurídica y transparencia en las actas" ya que desde la organización tenían "dudas razonables" sobre la actuación del tribunal.

Podría llegar a tribunales

Con el cuestionario definitivo en la mano, los opositores que no estén de acuerdo con cómo se han resuelto las impugnaciones pueden presentar ahora recursos ante los tribunales, algo que los sindicatos esperan que se produzca. Porque buena parte de las impugnaciones eran por preguntas que no eran claras o no estaban bien dirigidas pero también había muchas que ponían en duda la "proporcionalidad" del cuestionario, es decir si se había cumplido lo que prevé la ley de cuántas preguntas se pueden incluir sobre el temario general, la normativa sanitaria común y el temario específico.

Si la anulación de estas dos cuestiones no soluciona estas impugnaciones, muchos de los opositores que las presentaron en primer lugar podrían ir ahora a los tribunales para pedir que todo el examen se anule.