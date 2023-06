El catedrático de Química Orgánica de la Autónoma de Madrid e investigador jefe en el Institut Català d’Investigació Química, Antonio Echavarren, es el premio Rei Jaume I en investigación básica de 2023. El jurado ha tenido en cuenta sus aportaciones a la química orgánica, sobre todo en el campo de la catálisis y cómo utilizar el oro para acelerar las reacciones químicas y conseguir así «moléculas más complicadas en menos tiempo y con menor coste».

«El oro se consideraba inactivo, pintoresco desde el punto de vista químico» pero su equipo abrió la puerta para usarlo como catalizador en nuevas moléculas y así «producir mejores fármacos o materiales». Echavarren era otro de los que ayer no esperaba la llamada que le alertaba del galardón. Sobre su trabajo, el catedrático reconoce que la investigación básica es quizá «de lo menos lucido» ya que no tiene una aplicación directa pero «sin investigación básica, no vamos a ningún sitio».

