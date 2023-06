Tras la debacle de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas del 28M comienzan a aflorar algunas rupturas internas en las formaciones que peor paradas han quedado tras los comicios como Podem, que se ha quedado fuera del hemiciclo valenciano con un 3,5 % de los votos.

A poco más de un mes de las generales, que se celebrarán el 23 de julio, y en plenas negociaciones con la plataforma Sumar, de Yolanda Díaz, miembros de Podem en la Comunitat Valenciana comienzan a evidenciar descontentos en el funcionamiento interno del partido.

Si ayer una parte de la militancia y cargos municipales manifestaban su malestar con la dirección, pedían que la ejecutiva asumiera responsabilidades y un pacto con Sumar más participativo que incluyera primarias para configurar las candidaturas autonómicas, hoy la diputada de las Corts durante las últimas dos legislaturas y que no se presentó en listas para las elecciones del 28M, Cristina Cabedo, ha vuelto a poner de manifiesto en un escrito en redes sociales los desencuentros internos de los morados.

Baja médica desde hace meses

Cabedo, diputada por Unides Podem y también presidenta de la Comisión de Igualdad, así como secretaria en la Mesa de las Corts Valencianes por la formación morada, ha asistido de nuevo al hemiciclo para iniciar un cierre de ciclo tras las elecciones autonómicas del 28M que le dieron la victoria a la derecha tras ocho meses alejada de la actividad parlamentaria.

Lo ha compartido en un escrito en redes sociales en el que también ha manifestado las discrepancias internas de Podem y Podemos así como ha denunciado "situaciones graves de violencia" y "coacciones" por parte del partido, que le hicieron coger la baja médica hace meses.

Un tiempo en el que ella, dice, ha mantenido silencio por no sumar "a esa violencia el señalamiento como una de las responsables de la debacle electoral" y por "coherencia conmigo misma de no haber hecho un circo mediático en las continuas disputas insoportables internas de estos 8/9 años".

La diputada, que no ha querido hacer declaraciones a este periódico al respecto del escrito lanzado en redes sociales, no se presentó a las elecciones y no tenía intención de repetir (aunque finalmente Unides Podem ha perdido la representación que tenía en las Corts), ha manifestado en el texto que "como jurista estoy muy contenta de poder concluir este ciclo ejerciendo como secretaria de la mesa el cambio de legislatura y de transición a un gobierno de diferente ideología, por mucho que lamente sus consignas" y como persona, ha dicho, "me siento muy orgullosa de mi misma".