Guillermina López: "La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación en la calle"

La doctora en Neurociencias y directora del departamento de Neurobiología del Desarrollo en el Instituto de Neurociencias CSIC-UMH de Alicante, Guillermina López-Bendito, ha sido este año la premiada con el Jaume I de investigación médica. Sus investigaciones sobre cómo se forman durante el embarazo los circuitos cerebrales que nos permiten ver, oír u oler y una futura aplicación terapéutica cuando alguno de ellos falla, le han valido el reconocimiento del jurado de esta 35 edición.

¿Cómo ha recibido la noticia?

Estamos enloquecidos en el laboratorio. No me lo esperaba porque es un premio de tal envergadura que uno no espera que salga elegido. Estoy muy contenta porque es un reconocimiento para nuestra investigación, para la neurociencia y para todo el equipo. Cuando uno realiza investigaciones tan importantes como es el estudio del cerebro requiere de muchos investigadores y cabezas pensantes y hemos hecho un grupo fantástico en estos años, más de 70 u 80 investigadores y todos han puesto su granito de arena.

El jurado ha premiado sus avances en conocer cómo se conectan las neuronas para que podamos ver u oír.

Sí, nosotros estudiamos cómo se forman las conexiones sensoriales que hacen que podamos ver, oír, tener sentido del tacto... Estos circuitos se forman en el periodo prenatal hasta estadíos postnatales. Las investigaciones ponen de manifiesto el mecanismo por el que estas neuronas se activan con los sentidos y no solo estudiamos cerebros sanos sino también qué ocurre cuando perdemos uno de los órganos durante el desarrollo y en una persona nace con sordera o ceguera congénita, cómo se reconecta el cerebro cuando le falta esa entrada y cómo hace esa adaptación.

¿El por qué una persona ciega de nacimiento puede desarrollar un mejor oído?

Sí, el porqué y el cuándo desarrollan esa capacidad. Si esa capacidad llega con la experiencia (tras haber perdido un sentido) o, de alguna manera, el cerebro la diagnostica internamente y se readapta para favorecerlo después en vida.

¿Qué aplicación puede tener en el futuro este trabajo?

No estamos viendo sólo cómo se hacen estas conexiones sino cómo recuperar algunos circuitos con reprogramación, cambiar la función que tiene una célula por otra. Si se pudiera trasladar en un futuro a la clínica, se podrían recuperar circuitos sensoriales perdidos (en personas que han nacido con ceguera congénita, por ejemplo), algo que estamos probando en el laboratorio con modelos animales. Estamos en ello, no sabemos de cuántos años estamos hablamos pero el poder hacerlo en modelos animales es el primer paso. Lo hemos conseguido reprogramar en ratones a los que hemos privado de información sensorial pero debemos de ver que el circuito se ensambla correctamente, falta la última parte.

Acaba de empezar la PAU. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar a las jóvenes para invitarlas a ser científicas?

Que persigan sus sueños. Tenemos todas las posibilidades que queramos, no hay más impedimento que los que se pone uno mismo. Yo tengo hijas y pueden ser investigadoras o astronautas o lo que quieran ser. Los límites nos los ponemos internamente cada uno.

¿Reinvertirá el premio en seguir investigando?

Sí, lo usaré para seguir investigando porque sigue faltando apoyo a la investigación aunque creo que España se ha dado cuenta y ha dado un cambio cuantitativo y cualitativo al respecto, muy posiblemente a partir de la pandemia que ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación en la calle. Se sabe que la investigación es el camino para el futuro y tener más conocimiento sobre todo en ciencia básica. Falta aún mucho camino por recorrer.