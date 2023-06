Refrescante y con un toque dulce. Así es la horchata valenciana, una de las bebidas más características del verano en la Comunitat Valenciana. Es una de las bebidas estrella de las personas que visitan València o las playas de norte a sur de la región valenciana, aunque se comercializa en muchos otros lugares a través de las cadenas de supermercados.

Se trata de un producto mayoritariamente artesanal, elaborado con la chufa; un súper alimento cultivado, principalmente, en Alboraia, un municipio al norte de la ciudad de València y otras localidades de l’Horta Nord. En total, existen más de 6.000 hanegadas de este cultivo en el área norte del “cap i casal”.

Por eso, es importante consumir horchata -también cualquiera de sus productos derivados- con la chufa de mayor calidad y con origen 100 % valenciano. Pero, ¿existe alguna manera de corroborar que la horchata es 100 % valenciana?

Denominación de origen chufa de Valencia

La denominación de origen Chufa de Valencia es una garantía de calidad de este producto, esencial en la elaboración de la horchata. En el año 2010, la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente aprobó un reglamento para velar por el sello de calidad de la chufa valenciana.

El consejo regulador de la denominación de origen se encarga de velar por la calidad de la chufa en todas sus fases: en el proceso de plantación, en el de lavado, en el de secado y, también, en la selección del productos con el que se elaborará la horchata, entre otros productos.

Además, para ofrecer garantías a los consumidores, se diseñó un logotipo del sello denominación de origen que se incorpora a todos los establecimientos y envases de horchata elaborada con auténtica chufa de Valencia. Según explica el presidente del consejo regulador D.O. Chufa de Valencia, Antonio Gimeno, “nuestro objetivo principal es garantizar al consumidor que el producto con este sello está elaborado exclusivamente con chufa de Valencia”.

Desde el organismo de la D.O. aseguran que “sólo si lleva la etiqueta, tienes la garantía de que es chufa de Valencia”. No es sólo un sello de origen, también calidad. “La chufa de estos productos ha seguido una trazabilidad con total seguridad en todos los procesos”, explica Gimeno.

En total, más de 130 empresas de productos o establecimientos portan esta etiqueta de garantía de calidad entre comercializadores de chufa, reenvasadores, elaboradores y envasadores de horchata de chufa esterilizada, elaboradores de horchata de chufa natural, expendedores, elaboradores y envasadores de productos alimenticios elaborados con chufa o lavaderos.

La chufa es un tubérculo que nace bajo tierra y cuenta con muchísimas propiedades. También por ella vela el sello de denominación de origen, que “garantiza una calidad mínima de proteínas”. Además de para la horchata, es la base de otros productos como la harina y el aceite o como leche vegetal, un producto que se consume durante todo el año.

Ruta de la chufa

La cultura de la chufa valenciana es mucho más que tomar horchata, sino que su cultivo entronca con las tradiciones y raíces de València. Por eso, existen rutas de la chufa que permiten conocer, de primera mano, el proceso de cultivo de la chufa y producción de la horchata visitando la huerta valenciana o las construcciones típicas de la zona como las alquerías, ermitas o las típicas barracas, las casas de los antiguos labradores.

Al tratarse de un producto de temporada, las rutas varían dependiendo de la época del año. Entre los meses de marzo y mayo, es la época de la plantación por lo que se puede ver in situ el trabajo de los agricultores en la zona de huerta cercana a la Universidad Politècnica de València o en los municipios de Alboraia y Tavernes Blanques. Este proceso es paralelo al de secado de la chufa en las “cambras”, que también se pueden visitar para conocer el proceso de curado del fruto.

A partir de mediados de junio es el momento en el que la flor de la chufa florece, por lo que se puede ver la chufa en flor y, además, observar el proceso del riego valenciano a manta, muy tradicional.

Por último, el mes de noviembre es otra buena época para realizar la ruta de la chufa. Al tener una recolección escalonada, los visitantes pueden acercarse a varios huertos para observar la quema de la parte aérea de la planta, la recolección del tubérculo o su proceso de lavado en los lavaderos industriales de Alboraia o València.

La anécdota sobre el nombre de la horchata

El origen histórico de la horchata, así como de dónde proviene su nombre, son algunos de los misterios que envuelven a esta bebida valenciana refrescante y con innumerables beneficios para la salud.

Sin embargo, una de las leyendas más curiosas tiene que ver con atribuirle el nombre al rey Jaume I, el monarca de Aragón que recuperó la ciudad de València y se la arrebató a los musulmanes. Cuenta la leyenda que, al entrar a la ciudad, una joven les dio a probar esta bebida y sorprendido por el sabor de la bebida preguntó “¿Qué es esto”, a lo que la joven respondió: “Es leche de chufa”. Sin embargo, el monarca le replicó en valenciano: “Això no és llet; això és or, xata!”, que en castellano significa “¡Esto no es leche; esto es oro, guapa!”.