El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la "falta de seguridad" de los nuevos vehículos móviles de donación de sangre, después de que uno de ellos tuviera "un escape de gasóleo en su salida del 5 de junio". Desde la organización piden a la inspección que decida si hay que inmovilizar los vehículos "hasta que no se realice una evaluación inicial de los equipos". La unidad móvil que sufrió la fuga es una de las tres nuevas compradas por la Conselleria de Sanidad para hacer las salidas de donación de sangre y plasma y que han supuesto una inversión de 700.000 euros.

Según explican desde el sindicato, el pasado lunes los equipos del Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana sacaron por primera vez uno de los nuevos vehículos que se había recibido apenas unos días antes "sin haber realizado previamente ninguna prueba piloto para comprobar su funcionamiento y sin haber recibido formación ni instrucciones suficientes sobre el equipo".

A las horas, y según el relato que hacen desde la organización, "uno de los trabajadores advirtió una fuga de gasóleo por goteo sobre el grupo eléctrico que da energía a los equipos, y ante la imposibilidad de refrigerar la zona adecuadamente, tuvieron que apagar todos los elementos del equipo móvil para salvaguardar la integridad y seguridad tanto del personal como de los/as donantes que estaban a bordo del vehículo, provocando además que la extracción de sangre tuviera que detenerse".

"Dentro había tanto personal como donantes en esos momentos, fue a mediodía y menos mal que los trabajadores se dieron cuenta, pararon todo y volvieron a la base porque había peligro ya que estamos hablando de una fuga de un líquido inflamable sobre el grupo electrógeno", han explicado fuentes del sindicato que creen que lo sucedido es "de extrema gravedad".

"Se ha incumplido la normativa sobre prevención de riesgos laborales, no se ha realizado una evaluación inicial de los riesgos de los nuevos vehículos, no se ha realizado ninguna consulta al Comité de Seguridad y Salud Laboral, no se ha informado de los posibles riesgos y tampoco se ha informado ni formado suficientemente al personal sobre su uso o características específicas".

"La avería está solucionada"

Desde el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana han confirmado el fallo en el autobanco y que tan pronto se detectó la fuga de gasóleo se paró el servicio y el vehículo se remitió a la empresa adjudicataria del contrato "para su arreglo y verificación". Según estas fuentes, la avería "ya está solucionada" y, de hecho tanto esta unidad móvil como la otra que tienen base en València "están de nuevo en funcionamiento".

Las dos unidades móviles forman parte del paquete de tres nuevos vehículos adaptados para la donación móvil que la Conselleria de Sanidad ha comprado en los últimos meses con una inversión de 700.000 euros. Según anunció en su día la conselleria, renovando estos equipos "se garantiza el confort y la seguridad de los trabajadores y de las personas donantes. Además, los nuevos vehículos incorporan nuevos avances tecnológicos y son más respetuosos con el medio ambiente".