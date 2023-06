El verano será cálido, pero no tan tórrido como el de 2022, donde se sucedieron las olas de calor, los reventones térmicos y largos episodios de poniente sin dar tregua. Eso sí, se esperan temperaturas altas y noches tropicales, pero también las denominadas lluvias cálidas. Así lo apuntaba esta mañana Jorge Tamayo, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, en la rueda de prensa de balance del año pasado y avance de la próxima estación. Los termómetros seguirán por "encima de lo normal", manteniendo la tendencia alcista que viene sucediéndose incluso fuera de los períodos estivales. Pero no serán tan "extremos", señalaba.

Tamayo, acompañado por el jefe de Climatología de Aemet Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, advertía que aún es pronto para aventurar el número o intensidad de las olas de calor. "Será un verano cálido, entre los más cálidos de los últimos años, aunque no tanto como el del pasado año, que fue muy excepcional", tal como recogía la agencia EFE. Lo que sí señalaba es que se darán más tormentas, aunque muy localizadas, con puntos donde no caerá una gota y otras con precipitaciones muy intensas. Pero calor habrá y no poco.

Temperatura del mar muy elevada

La temperatura superficial del mar fue otro de los aspectos que abodaron tanto Tamayo como Núñez, incidiendo en que en la primera semana de junio los registros se sitúan entre los 22 y los 23 grados, dos más de los que corresponde a estas fechas. La concatenación de registros extremos, con 43 días donde el Mediterráneo estuvo por encima de los 27 grados centígrados, tuvo en gran parte la culpa de que se sucedieran las noches tropicales. Fue casi el doble de anteriores registros, donde el máximo se había situado en 26 días seguidos. Una situación que dispara el riesgo de lluvias torrenciales, con un calentamiento acumulado desde 1982 de 1,4 ºC.

El año 2022 fue "excepcional" en récords diarios de temperaturas altas, puesto que se registraron 35, lo que supone "siete veces más" que el valor teóricamente esperable, según el informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presentado este miércoles, sobre el estado del clima de España en 2022.

El 2022 ha sido el año más cálido en España desde el comienzo de la serie histórica en 1961, con una temperatura media de 15.4 °C, que ha superado en 0,6 °C el promedio de los años 2017 y 2020, hasta ahora los más cálidos, explicaba el portavoz de la Aemet Rubén del Campo, durante la presentación del documento a nivel nacional. Añadía que "los años más calurosos de toda la serie histórica se han concentrado desde 2017; de hecho, de los diez más cálidos de la serie, nueve pertenecen al siglo XXI". Hubo tan solo dos récords diarios de temperaturas bajas, a comienzos del mes de abril, con heladas tardías, según la Aemet.