"Desastre", "despropósito" o "escabechina". Son algunos de los adjetivos que ha utilizado el responsable de Sanidad del Partido Popular, José Juan Zaplana para referirse a la oposición de Enfermería de 2017-2018 y 2019 y que se acaba de resolver con solo un 13,3 % de aprobados. La baja ratio de personas que han pasado de la nota de corte (4,5 puntos) va a suponer que 1.155 plazas de las 3.817 plazas que se ofertaban queden vacantes, un tercio.

Para Zaplana, estos resultados (todavía provisionales porque se ha abierto otro periodo de alegaciones) son "desastrosos" y dan cuenta de que el examen fue "un despropósito. Cuando 17.000 personas de 20.000 no consiguen superar la prueba es evidente que esta se ha planteado mal de principio a fin”, ha señalado.

En este sentido, el responsable de Sanidad del PPCV, ha cargado contra la administración del PSPV por no haber intervenido para evitar estos resultados cuando, tras el examen, el cuestionario de 70 preguntas (de las que se anularon dos) recibió hasta 4.000 impugnaciones. Así, Zaplana ha criticado la “pasividad” de la Conselleria de Sanidad. “Permitieron una prueba que no era adecuada y a pesar de las miles de quejas posteriores no ha hecho nada para enmendar el examen. Ahora nos encontramos con más de mil plazas por cubrir en un proceso que ha sido un desastre de principio a fin".

"Proceso de desmoralización, no de estabilización"

"Al Gobierno de Puig se le llenó la boca durante la pandemia de hablar del personal sanitario como héroes, y a la hora de la verdad planteó un examen que ha supuesto una escabechina”, ha añadido Zaplana que ha acusado al Consell de tener "nula voluntad" de estabilizar al personal sanitario. “Vendieron al personal sanitario una cosa y luego hicieron otra. Al final han convertido los procesos de estabilización en procesos de desmoralización, mandando además un mensaje erróneo a la sociedad de que nuestros sanitarios suspenden porque no están preparados y es justamente lo contrario, cuando nos encontramos con un personal altamente cualificado y comprometido”.

José Juan Zaplana ha recordado que el GPP ya pidió en su día explicaciones al conseller por la prueba, que ha supuesto un aluvión de recursos y quejas por parte de los aspirantes. “El examen era para que personal de enfermería interino pudiera consolidar plaza. Algunas de las personas que se presentaron llevan más de 20 años como interinos y ejerciendo su labor, por lo que es todavía más llamativo que se haya quedado tantísima gente sin aprobar”.

Plazos para alegar

Con la presentación ayer de la planilla definitiva del examen y el listado provisional de aprobados y suspendidos, hoy se abre un nuevo plazo de alegaciones para los opositores. Según conselleria, los opositores tienen ahora un plazo de 10 días hábiles a partir de hoy jueves (que se cerraría el próximo 21 de junio) para hacer sus alegaciones aunque, en principio, quedarían excluidas todas aquellas que tengan que ver con el contenido y las respuestas de las preguntas del examen.

Con todo, según fuentes consultadas por este diario, todavía se pueden presentar alegaciones sobre la corrección del examen o cuestiones de forma. En lo referente a las preguntas, los opositores que no estén de acuerdo con que solo se hayan anulado dos cuestiones o que quieran impugnar la composición de las preguntas, por ejemplo, tendrán que presentar recursos de alzada contra la dirección general de Recursos Humanos y, una vez se resuelvan, aún tendrán abierta la vía judicial algo que desde los sindicatos esperan que termine ocurriendo.