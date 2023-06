Llegó al examen y no podía creer lo que le exigían para poder hacer la prueba: la mujer tenía que quitarse los implantes. Ella explicó que es una persona sorda y que necesita esas prótesis auditivas para oír. No hubo manera. O se quitaba los dos implantes o no podía hacer la prueba. La mujer cedió y se los quitó y la Confederación Española de Familias y Perdonas Sordas (Fiapas) presentó una queja ante una "flagrante vulneración de los derechos" de una joven que se vio obligada a quietarse las prótesis que necesita por no presentar un informe médico o una autorización previa del Tribunal.

Relacionadas La canción que Julieta pudo escuchar