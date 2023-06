Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2023 finalizaron este jueves 8 de junio con los exámenes de Matemáticas, Latín, Fundamentos del Arte y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales por la mañana, y Griego, Artes Escénicas, Alemán, Francés e Italiano por la tarde.

Las referencias valencianas estuvieron presentes en varios exámenes, entre ellos el de economía, que ponía a los estudiantes de gerentes de una empresa ficticia de turrones de Xixona, y le planteaba varias cuestiones en función de las decisiones a tomar.

Pero sin duda una de las grandes polémicas de la jornada de ayer fuer el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, muy criticado por el alumnado por la dificultad que tenían las preguntas, especialmente los ejercicios de probabilidad.

Otro examen criticado por su dificultad fue el de Química. Eva Ballester, alumna del IES José Ballester Gozalvo de València, explica que "el problema 4 es donde más se notó. Es un tema que he hecho siempre en los exámenes y siempre se me ha dado súper bien pero en este examen ha sido súper complicado, de hecho tuvo que venir el corrector de Química, pero cuando quedaban 5 minutos y no sirvió de mucho".

Ballester lamenta que, por este motivo "tengo dos puntos menos de la nota seguro". Respecto a los problemas "todo el mundo salió quejándose porque no pudieron hacer todos los problemas". En la pregunta de las cuestiones, también hay críticas por la falta de tiempo para completarlas todas.

Primo de Rivera en las quinielas

El «vientre de alquiler» de Ana Obregón protagonizó una de las anécdotas de esta PAU. El texto elegido para que los alumnos lo analizaran fue un editorial del diario El País sobre este tema, que además obligaba al alumnado a posicionarse con un texto de 200 a 300 palabras en el que tenían que argumentar si debía autorizarse la gestación subrogada.

El examen de Economía pone a los estudiantes en la piel de un gerente de una empresa de turrón en Xixona

El examen de Historia de España estuvo marcado por un alegato de Primo de Rivera, que aparecía en todas las quinielas de los estudiantes por su reciente exhumación del Valle de los Caídos.

Otro de los textos elegidos fue una arenga de Gonzalo Queipo de Llano, a los cinco días de iniciarse la Guerra Civil Española. «Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estos comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones», reza el texto.

El examen de Física también marcó las pruebas de selectividad por la polémica entre muchos estudiantes. «Han puesto preguntas que no habíamos visto nunca en todos los exámenes de la PAU que hemos practicado este año». Esa era la queja del alumnado que criticaba que «los problemas eran fáciles, pero la parte de las cuestiones era bastante complicada por la forma que tenían de redactar las preguntas, muchas hemos tenido que releer la pregunta mil veces hasta entender lo que pedía el enunciado», explicaba una alumna del IES Conselleria.

Nacho Sena, también alumno del IES Conselleria coincidía y explica que «la forma de entender las preguntas era muy rebuscada». Pero el principal problema para el alumnado es que habían salido ejercicios que no se habían incluido en la selectividad de años anteriores. «Todas las personas con las que he hablado coinciden en que el examen era muy difícil y que se han pasado un poco.

En esta selectividad los estudiantes tuvieron todas las opciones y podían elegir cualquier ejercicio propuesto. Esta flexibilidad llegó con la pandemia y se ha mantenido para que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades, ya que la actual también ha vivido en primero de Bachillerato las restricciones impuestas por la pandemia.

El alumnado podrá conocer sus calificaciones a partir de las 13 horas del día 16 de junio y el plazo para solicitar la revisión de examen será del 19 al 21 de junio a las 14 horas. En cuanto a la convocatoria de julio, que será los días 4, 5 y 6, las notas se darán a conocer el día 11 de julio a partir de las 17 horas.