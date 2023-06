Si tiene pensado viajar a un destino "exótico" este verano aprovechando la relajación de medidas para desplazarse, tenga en cuenta que puede que ya llegue tarde para cumplir uno de los hitos necesarios ante de coger el avión: vacunarse. La vuelta por todo lo alto de las salidas al extranjero tras la pandemia (y especialmente a países exóticos) ha generado un problema ya conocido. Hay más viajeros que horas de atención en los puntos de vacunación internacional y, en algunos, ya hay al menos dos meses de cola para pedir cita previa.

Es lo que pasa, por ejemplo, cuando intentamos conseguir una cita en el punto de vacunación internacional que el Ministerio de Sanidad tiene en el puerto de València. La primera cita aparece el 24 de agosto. La opción pasa por buscar hueco en alguno de los 15 puntos de vacunación internacional de los hospitales valencianos (seis en Valencia, seis en Alicante y tres en Castelló) que prestan el servicio a través de una encomienda del Gobierno. El problema es que en ellos también hay una demora "de entre uno y dos meses". En el de La Fe, por ejemplo, la primera cita la daban ayer para la primera o segunda semana de agosto. En el del Doctor Peset, también en València capital sí había hueco en diez días, pero marca la excepción.

"Notamos muchísima presión"

"Ya estamos notando muchísima presión con esta vuelta a la normalidad y ahora mismo no es ni la tercera parte de la que habrá en un mes", apunta Juan Francisco Navarro, jefe de Sección de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Elx (servicio de los que dependen estos puntos de vacunación) y presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública (Svmpsp).

Porque, tal como apunta Navarro, hay muchos viajeros que lo hacen "bien" y con previsión y piden su cita con tiempo pero muchos otros que "planifican poco y casi sin tiempo vienen a decir que se van en dos semanas y ante la disyuntiva de que se vayan sin inmunizar o medio regular, pues siempre terminas haciéndoles hueco aunque tengamos pocos antes de hacerles peregrinar por otros hospitales", reconoce el especialista.

Entre 15 días y un mes para hacerlo bien

Inmunizarse solo es obligatorio cuando se viaja a ciertos países (como de fiebre amarilla cuando se visita el Congo o Costa de Marfil, entre otros) pero altamente recomendado cuando se sale de Europa occidental sobre todo a países menos desarrollado donde una pobres medidas sanitarias aconsejan que nos vacunemos de la hepatitis A, por ejemplo o tomar protección frente a enfermedades como la malaria. Además, según Navarro la "conciencia entre los viajeros es más alta".

Pero, no vale llegar en el último momento. Las vacunas necesitan al menos dos semanas desde que se inoculan para "funcionar" en nuestro organismo y que este provoque los anticuerpos necesarios y algunas necesitan de dos o más dosis separadas entre ellas incluso tres meses para ser efectivas.

Para Navarro, este explosivo aumento de los viajes postpandemia sumado a que no se han aumentado los recursos de estos puntos de medicina preventiva desembocará en un atasco "puede que mayor al del verano de 2019" en el que la demora para poder acceder al servicio llegó a los tres meses. "Habrá largas listas de espera y puede que gente se quede sin vacunar pero no llegamos si no se aumentan los recursos porque tampoco podemos dejar de vacunar a enfermos crónicos", explica Navarro.