PP y Vox aletargan la negociación quince días después de su victoria

El PP y Vox están condenados a entenderse en la Comunitat Valenciana. Suman 53 diputados —40 conservadores y 13 radicales— de un total de 99 y tienen la Generalitat en su mano. No hay otra vía para la gobernabilidad tras el 28M después del anuncio de PSPV y Compromís de no abstenerse en la investidura de Carlos Mazón para evitar a Vox, pero los populares insisten en explorar todas las alternativas. En esas circunstancias, el acuerdo con la extrema derecha es condición de posibilidad para investir a Mazón.

Con los 46 escaños progresistas votando en contra, el candidato del PP necesita votos a favor de Vox. No vale la abstención y, tras situar a la comunidad como la joya de la corona del 28M y pieza clave para recuperar luego la Moncloa, Génova no parece dispuesta a renunciar. Deberá asumir así el peaje político de una alianza con la ultraderecha, pero de momento mide los tiempos.

El adelanto electoral ha complicado más si cabe el escenario para el PP, que tiene abiertas negociaciones con Vox en otros territorios aunque niega conversaciones en la C. Valenciana, donde impera el silencio.

¿Investidura tras las generales?

El calendario es endiablado para el PP, ya que le aboca a negociar con los ultras en plena campaña de las generales. Pero estirando los plazos al máximo, los populares podrían empujar la votación de la investidura al 24 de julio, justo después del 23J. Antes llega otra fecha clave: el 26 de junio. Se constituyen las Corts y se elige la Mesa, cuya presidencia podría recaer en Vox si hay acuerdo de Gobierno con el PP.

Pero para no evidenciar cercanía antes del 23J, los populares podrían emular al Botànic en 2015: designar a un presidente provisional popular y más tarde cedérselo a Vox, como ya hizo el PSPV en el primer Gobierno de coalición de izquierdas, nombrando primero a Francesc Colomer (PSPV), que fue relevado por Enric Morera (Compromís) a los 20 días.

Vox de momento también guarda silencio, aunque da evidentes pistas de lo que quiere. Mantiene su «mano tendida» al PP pero no dará sus votos gratis. No ha elevado la voz demasiado, empieza a meter prisa con los plazos para demostrar a su electorado que son una opción real de Gobierno.

Parece claro que exigirá entrar en el Ejecutivo autonómico, con Castilla y León como modelo. Pero aquí podría estar la gran piedra en el camino: Vox reclamaría la vicepresidencia, con el agravante de que su candidato en la C. Valenciana, Carlos Flores, fue condenado por violencia machista. No es descartable que el PP trate de vetar a Flores en las negociaciones con Vox para evitar esa imagen. La gran incógnita es la respuesta de los de Santiago Abascal a ese planteamiento.

Perfil bajo ante Flores

Nadie habla de ese elefante en la habitación. Hace más de seis meses que Levante-EMV destapó la condena en firme de Flores. Entonces ya estaba designado como el candidato de Vox al 28M y era desde 2016 miembro del Consell de Transparència a propuesta de los 'populares'. Aun así, no forzó la renovación de los órganos estatutarios para que dejara el cargo. El PP se ausentó asimismo de la firma de un documento de una veintena de asociaciones feministas que instaba a los partidos a no incluir en sus listas a maltratadores. Alegó no haber sido invitado.

El PPCV ha iniciado esta semana los contactos para la investidura. El pasado jueves se sentó con una delegación del PSPV (sin Ximo Puig) y lo hará este lunes con Compromís, pese a que los valencianistas ya han avanzado que no hay nada de qué hablar y que el socio del PP es Vox. Tras estos encuentros, el PP podrá responsabilizar a la izquierda de no querer hablar y cargarles el pacto con Vox. El turno de Carlos Flores llega el martes.

Con algunos viejos conocidos —además de Flores, tanto el líder provincial, Ignacio Gil Lázaro, como el candidato por València (José Manuel Badenas) han tenido vínculos con el PP en el pasado— las relaciones entre populares y ultraderechistas no han sido explosivas estos años. Han votado juntos 24 de las 30 leyes que se han aprobado en la Cámara valenciana desde 2019.