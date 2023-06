Compromís rechaza investir "gratis" a Mazón ante un PP que proyecta moderación para alejarse de Vox Los populares aseguran ser un partido "reformista" y de "centro" y que solo derogarán la tasa turística, aunque no impondrán un cordón sanitario a los radicales ni vetarán a Flores Juberías, condenado por violencia machista Mantienen la propuesta de ceder puestos en la Mesa de las Corts a valencianistas y ultraderechistas, pero si el PSPV no cede el suyo al bloque progresista no descartan mantener sus planes con Vox