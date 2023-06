PP y Vox han anunciado un pacto de gobierno de coalición en la Comunitat Valenciana. Vox entrará en el Consell y se quedará con la presidencia en las Corts a cambio de dar sus 13 votos para elegir presidente de la Generalitat a Carlos Mazón. Ahora empiezan a negociar el reparto del Consell sin la inclusión de Carlos Flores Juberías (candidato de Vox el 28M), la patata caliente por su condena por maltrato a su exmujer en 2002, que se despeja tras ser elegido como cabeza de lista para el Congreso.

Según ha anunciado el propio Flores después de una reunión de más de dos horas en las Corts con los 'populares', PP y Vox han sellado un pacto que se concretará en los próximos días conforme los grupos de trabajo comiencen a negociar. En este, se incluirá la presencia de miembros de la ultraderecha así como la presidencia de la cámara autonómica, en un modelo similar al de Castilla y León, aunque no se ha confirmado que vaya a tener una vicepresidencia.

El reparto de las conselleries se concretará en un par de días "en número y naturaleza". Esta será en "número proporcional a resultados". El PP obtuvo 40 escaños y la ultraderecha 13 por lo que esa relación tendría es de tres a uno, cada tres departamentos dirigidos por los 'populares', a Vox le tocaría uno. También se rechaza la idea de "mestizaje" que ha llevado a cabo el Botànic, es decir, que haya miembros de Vox y PP en los diferentes escalones intermedios de conselleries compartidas.

Cinco ejes

"Compartimos valores y objetivos programáticos", ha dicho Flores y estos se plasman en "cinco ejes programáticos". Son: Libertad, "para que todos podamos elegir"; desarrollo económico, para reducir gasto innecesario e impulsar la economía; sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales; en tercer lugar, señas de identidad, "para defender y recuperar nuestras señas de identidad" y, por último, apoyo a las familias, para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias

Será un "gobierno para todos los valencianos", ha indicado por su parte Miguel Barrachina, uno de los tres negociadores del PP junto a Mazón y al que será diputado en las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca. Así, ha expresado que en el acuerdo está que haya "menos consellers, altos cargos y asesores, y menos impuestos, menos colas de sanidad, libertad de elección y reafirmación de las señas de identidad".

Barrachina ha fijado como objetivo constituir "el mejor gobierno en el menor tiempo posible" y ha anunciado que las comisiones de trabajo se reunirán a partir de mañana miércoles para desgranar la hoja de ruta de gobierno así como su composición. En esta no estará el que ha sido candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat en las pasadas elecciones de mayo y que había sido señalado por la dirección nacional del PP como una "línea roja" por su condena por maltrato psicológico a su exmujer en 2002.

"Sin vetos"

Flores se marcha al Congreso como cabeza de lista por Valencia, designado por la dirección nacional de Vox, aunque tanto el aludido como el PPCV rechazan hablar de "veto" a su persona. "Ni una sola vez he dicho que vaya a ser vicepresidente o conseller, quería ser presidente, pero los resultados no lo permiten. Mi tarea está terminada en el momento que Vox incrementa resultados", ha indicado Flores al tiempo que ha reivindicado que su formación no aceptaría esos "vetos".

"Nunca comentamos decisiones de otros partidos", ha dicho por su parte, Miguel Barrachina, del PP sobre la salida de Flores. En el PPCV habían defendido, pese a las declaraciones de su portavoz en Madrid, Borja Sémper, que no vetaban a nadie, ni siquiera al dirigente de Vox condenado, y señalan su marcha al Congreso como un asunto de la formación de ultraderecha.

Una vez sellado el qué y el quién el cuándo también cuenta con importancia. Los 'populares' han mostrado su satisfacción por tener un "acuerdo de gobierno lo antes posible". "Siempre ha sido una prioridad", ha indicado Juan Francisco Pérez Llorca, también negociador por parte del PPCV, aunque no ha despejado la incógnita de cuándo será la investidura, aunque se descarta la opción de una investidura fallida antes del 23J como se había llegado a plantear.

Llorca ha destacado la "cordialidad y el diálogo" y los "puntos en común" que tienen con Vox y que las reuniones han sido "de contenido y no de sillas", respecto al posible reparto de competencias. Sí que ha confirmado que Vox entrará en el Consell y que el PP le cederá la Presidencia de las Corts mientras que el vicepresidente y el secretario serán de los 'populares. Esto se votará el 26 de junio, cuando se constituya el parlamento autonómico. También ha señalado que volverán a pedirle al PSPV que Compromís tenga representación. "Mantenemos la idea inicial que todos los partidos han de estar representados", ha señalado Llorca.