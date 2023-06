El PP y Vox gobernarán en coalición en la Comunitat Valenciana tras sellar ayer un pacto relámpago en apenas dos horas y media. Es el primero a nivel nacional entre ambas formaciones tras el 28M. Vox entrará en el Consell y se quedará con la presidencia de las Corts a cambio de dar sus 13 votos para elegir presidente de la Generalitat a Carlos Mazón. Los de Santiago Abascal también tuvieron que asumir el sacrificio de Carlos Flores Juberías (candidato de Vox el 28M), la patata caliente por su condena por maltrato a su exmujer en 2002 y situado por el PP nacional como «línea roja» para el pacto apenas 24 horas antes. La solución de Vox fue recolocarlo como cabeza de lista para el Congreso por Valencia.

El propio Flores fue el encargado de anunciar el acuerdo tras la fugaz cita de ayer, en la que no hubo presencia femenina. PP y Vox pactaron un documento con cinco puntos muy genéricos, que se concretarán a partir de mañana en la medida que los grupos de trabajo comiencen a negociar la letra pequeña. Todavía no se conocen los equipos elegidos.

En el acuerdo, se contempla la presencia de miembros de la ultraderecha así en el Consell como la presidencia de la cámara autonómica, en un modelo similar al de Castilla y León, aunque desde el PP se minimizaba ayer la posibilidad de que Vox vaya a tener una vicepresidencia.

El reparto de las conselleries se concretará «en número y naturaleza» a partir de hoy mismo, cuando está previsto que arranquen las reuniones de los equipos negociadores. Esta será en «número proporcional a resultados» y Vox asumirá áreas «relevantes», todavía por concretar.

Tres conselleries por una

El PP obtuvo 40 escaños y la ultraderecha 13, por lo que esa relación sería de tres a uno: por cada tres carteras de los ‘populares’, a Vox le tocaría una. En todo caso, asumiendo que serán diez los departamentos del Consell según lo anunciado por Mazón —nueve si se excluye Presidencia—, el reparto podría quedar en un siete a dos, más la presidencia de la Cámara.

Según populares y radicales, la idea de «mestizaje» que ha llevado a cabo el Botànic, es decir, que haya miembros de Vox y PP en los diferentes escalones intermedios de conselleries compartidas, tocará a su fin. En ese sentido, Flores apostó por un Ejecutivo «sólido y estable» para «los próximos ocho años». En su intervención vespertina, Mazón reafirmó esto.

«Compartimos valores y objetivos programáticos», dijo Flores y estos se plasman en «cinco ejes» principales, que fueron rubricados por escrito por ambos partidos. Son: libertad, «para que todos podamos elegir»; desarrollo económico, para reducir gasto innecesario e impulsar la economía; sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales; en cuarto lugar, señas de identidad, «para defender y recuperar nuestras señas de identidad» y, por último, apoyo a las familias, para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias.

El adiós de Flores acelera el pacto

Será un «Gobierno para todos los valencianos», indicó Miguel Barrachina, uno de los tres negociadores del PP junto a Mazón y al vicesecretario de Organización y futuro diputado en las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca. Avanzó que en el acuerdo se comprometen a que haya «menos consellers, altos cargos y asesores, y menos impuestos, menos colas de sanidad, libertad de elección y reafirmación de las señas de identidad».

El gran catalizador de la negociación ha sido el paso al lado de Flores —él aseguraba ayer que es un «paso adelante»— tras haber sido señalado por la dirección nacional del PP como una «línea roja» por su condena por maltrato psicológico a su exmujer en 2002.

Flores se va al Congreso como cabeza de lista por Valencia, designado por la dirección nacional de Vox, aunque tanto el aludido como el PPCV rechazan hablar de «veto» a su persona. «Ni una sola vez he dicho que vaya a ser vicepresidente o conseller, quería ser presidente, pero los resultados no lo permiten. Mi tarea está terminada en el momento que Vox incrementa resultados», dijo Flores, al tiempo que presumió de que su formación no aceptaría «nunca» esos «vetos».

«Nunca comentamos decisiones de otros partidos», dijo Barrachina sobre la salida de Flores. En el PPCV habían defendido, pese a las declaraciones de su portavoz en Madrid, Borja Sémper, que no vetaban a nadie, ni siquiera al dirigente de Vox condenado, y señalan su marcha al Congreso como un asunto de la formación de ultraderecha.