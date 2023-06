La octava edición de eWoman, una iniciativa organizada por Prensa Ibérica, regresa a València el próximo 22 de junio. El evento —que cuenta con la colaboración de CaixaBank, Redit y Farma13— dará, como siempre, voz a las mujeres a través de una serie de ponencias centradas en la igualdad. En ellas, participará la doctora Elisabeth Arrojo, directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA), y todo un referente en oncología y en investigación. La experta conversa con Levante-EMV sobre la hipertermia electro modulada, un tratamiento contra el cáncer pionero en España que solo está disponible en su clínica privada y en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander).

PREGUNTA: Su carrera ha estado llena de reconocimientos a nivel internacional desde el inicio. Incluso ha conseguido coordinar la investigación de uno de los principales centros oncológicos estadounidenses, el 21st Century Oncology. ¿Por qué decidió volver a España?

RESPUESTA: Volví a España precisamente por el cáncer, pero en este caso, desafortunadamente, porque mi madre fue diagnosticada con un melanoma, un tipo de cáncer de piel muy agresivo. Fue diagnosticada en 2015 y decidí volver en 2017, ya que el impacto de aquel diagnóstico, aunque inicialmente no tenía metástasis y a priori estaba curada, fue para mí muy grande. Me fui a EEUU pensado quedarme allí para siempre, pero tras esta impactante noticia, decidí que quería priorizar a mi familia sobre todas las cosas. Quería que mis hijos disfrutasen de sus abuelos… Más tarde fui muy consciente que había tomado la decisión correcta. En 2018, mi madre tuvo la primera metástasis cerebral. En marzo de 2019 la desahuciaron con cinco metástasis… Pero gracias a las ideas que me traje de EEUU a día de hoy sigue viva y libre de enfermedad.

P: Este año ha obtenido la primera Cátedra en Hipertermia oncológica de España, un tratamiento que solo está disponible en la sanidad pública en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), donde trabaja como oncóloga. ¿En qué consiste? ¿Qué resultados tiene?

R: Ha sido un gran honor obtener esta Cátedra, y un gran apoyo porque el aval de una universidad como la Universidad San Antonio de Murcia, que invierte 22 millones de euros anuales en investigación, ayuda a avanzar con mucha mayor comodidad y oportunidades y rodearse de un equipo de personas brillantes. La hipertermia oncológica consiste en calentar los tumores. Estos tienen muy mal los vasos sanguíneos que ellos mismos desarrollan para crecer. Por ellos tienen que viajar los tratamientos tipo quimioterapia o inmunoterapia y les cuesta mucho llegar al interior del tumor. Si calentamos el tumor, vasodilatamos intratumoralmente y facilitamos que estos tratamientos puedan llegar mucho mejor a su interior.

La hipertermia oncológica no es algo reciente en España. Consta en el programa formativo de los oncólogos radioterápicos en el BOE desde el año 2006. Lo que ocurría con las hipertermias de hace años es que no eran selectivas y los pacientes no eran capaces de tolerar temperaturas por encima de 40 grados. Actualmente, tanto en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla cómo en la sanidad privada en INMOA trabajamos con hipertermia electro modulada, un tipo de hipertermia más avanzada que consigue calentar solo las células malignas. Con esto, conseguimos beneficios como aumentar el oxígeno intratumoralmente, lo que aumenta la eficacia de la radioterapia; frenar la creación de nuevos vasos sanguíneos por parte del tumor; y hacer las células visibles al sistema inmune.

P: Dirige el Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA) del que es directora. ¿En qué otras técnicas trabajan en el centro?

R: INMOA comienza su andadura en el año 2019, precisamente por el caso de mi madre, que necesitaba un tratamiento que la ayudase a salir adelante y, en la sanidad pública, la implantación de la hipertermia electromodulada era lenta. Esa necesidad dio lugar a una pequeña clínica en Madrid, y desde entonces se ha convertido en el principal centro de un oncológico de España, con tres unidades de tratamiento en Madrid, y muy próximamente contará también con otro centro en el País Vasco.

Además, conocedores del aumento exponencial de la incidencia en el cáncer y teniendo en cuenta que en 2040 habrá un 60 % más de casos, el pasado 4 de febrero inauguramos el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer. En este, se evalúa el caso de cada persona teniendo en cuenta los posibles factores de riesgo y antecedentes, no solo para diagnosticar de forma precoz, sino para prevenirlo. Muy pronto seremos también pioneros a nivel mundial en un nuevo tipo de tratamientos para estimular el sistema inmune y poder luchar mejor contra las células malignas.

P: La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) prevé que en 2040 la incidencia del cáncer aumente un 21,74 %. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Son importantes factores como la dieta?

R: Sólo un 10 % de las enfermedades oncológicas se consideran genéticas. El 90 % restante, se deben a llamados factores «ambientales», es decir, factores que podemos modificar con nuestros hábitos de vida. De hecho, los cánceres responsables del mayor número de fallecimientos a nivel mundial son los que más se relacionan con hábitos de vida modificables, como el cáncer colorectal, de estómago y esófago. La mala alimentación se ha demostrado como uno de los principales predisponentes a estos tipos de cáncer. Además, el intestino es conocido como el «segundo cerebro», por lo que el «estrés» prolongado también supone un importante factor de riesgo.

«No creo que el cáncer se consiga erradicar, pero sí mejorarán mucho los datos de curación»

P: ¿Es posible encontrar una cura definitiva para la enfermedad?

R. No creo que el cáncer se consiga erradicar. Lo que sí creo es que mejorarán mucho los datos de curación. Actualmente, se curan aproximadamente un 55 % de los hombres y un 60 % de las mujeres que sufren cáncer. Otro avance importante es que el cáncer se está convirtiendo en una enfermedad crónica que puede tener un pronóstico vital de años con calidad de vida. Se deben tomar medidas en el ámbito de la prevención porque, por mucho que avancemos en los tratamientos, el cáncer, en gran parte debido a nuestros hábitos de vida, es la gran pandemia de nuestro siglo.

P: La investigación es fundamental para avanzar. ¿Hace falta más financiación?

R: Por supuesto. Políticamente esto resulta difícil porque muchas veces nuestro dirigentes piensan en los beneficios a cuatro años vista, y en investigación los tiempos son largos. Para demostrar que un tratamiento aumenta la supervivencia de los pacientes muchas veces hacen falta años. Y hace falta cuidar a los investigadores.

«Cuando ponía mis ideas encima de la mesa, me decían que eran americanas y que aquí no tenían cabida»

P: La razón de ser del evento eWoman es visibilizar el talento femenino. En su caso, ¿ha sido difícil ganarse un hueco en un mundo como el de la investigación oncológica?

R: En mi caso no ha sido nada fácil, pero creo que no únicamente por haber sido mujer. Volví de Estados Unidos con 33 años y con muchas ideas y cuando las ponía encima de la mesa muchas personas me decían que esas eran ideas americanas que aquí no tenían cabida.