Un testigo en la Gürtel: "Los comentarios en los pasillos eran el intento de presidencia de controlar las adjudicaciones"

El último testigo de la mañana en el juicio de la trama valenciana de la Gürtel ha dado la sorpresa. Un testigo ha confirmado a preguntas de la Fiscal Anticorrupción que "los comentarios en los pasillos eran el intento de presidencia de controlar las adjudicaciones". La revelación se ha producido durante la declaración de Pedro C. T., que fue jefe de servicio de relaciones institucionales de la Conselleria de Sanidad y que debía responder por dos contratos de este departamento pagados a la trama Gürtel que se "tramitaron a posteriori" de que se prestara el servicio de grabación de un vídeo promocional de la ampliación del Hospital Clínico. "Fue una de las cosas que más me sorprendió, la tramitación a posteriori. Era la primera vez que me ocurría. Deberían haber sido a priori, evidentemente".

Aunque acto seguido el funcionario ha relatado que "a finales de 2004 cambió toda la tramitación de los contratos. Y Promoción institucional era la que controlaba todo este tipo de contratos. Tenía competencias ilimitadas en este tipo de contratación". De hecho, ha señalado que "nos llegaban las propuestas de gasto con el adjudicatario. Cuando yo tramitaba me preocupaba que hubiera gasto. Ellos me dijeron que lo hiciera a través de caja fija, que no eran para este tipo de gastos, según un decreto del Consell".

El cambio en la tramitación de los contratos se comunicó a cada conselleria "la unidad de prensa. Nos trasladó que el procedimiento iba a cambiar totalmente y qu eno íbamos tener la capacidad [de decisión] que teníamos antes". Y Dora Ibars era "la que lideraba el departamento. Antes existia esa direccion general pero no teniamos relación con ellas. Había que llamar a presidencia para dar el paso siguiente. El cambio produjo un cuello de botella en la direccion generalde promoción Institucional y las discursiones eran continuas".

A partir de "2005, después del cambio de reglamento se habia convertido en una costumbre en la conselleria. Los rumores en los pasillos eran constantes", sobre las contrataciones con Orange Market, ha explicado el testigo. No recibía indicaciones directas. "Ningun alto cargo me indicaba. Me llegaba por valija interna y yo las tramitaba. Me sorprendia que la intervencion no dijera nada. No sé en que escalón pero a mi me llegaba ya adjudicado".

Todas las conselleries tenian servicio homónimo al de la dirección general de Promociones Institucionales. Pero el procedimiento nuevo se impuso "de la noche a la mañana. Y eso creó comentarios en los pasillos: por el intento de presidencia de controlar las adjudicaciones. No tenemos capacidad de decidir. Venia de arriba".

En su puesto de la Conselleria de Sanidad el testigo ha confirmado: "Yo tramité facturas de Orange Market y Easy Concept. No las conocía ni sabía que eran la misma empresa. Cuando estalló el caso, me puse a leer y madre mia... Ahora lo entiendo todo".