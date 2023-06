Se llama Abdelhak y necesita su bastón para orientarse porque es invidente. Sin embargo, cuando entró en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Zapadores se lo quitaron, a pesar de ser una vara ligera y flexible que sólo sirve para que las personas ciegas se orienten y detecten obstáculos. Así lleva ocho días y desde la Campaña CIEs No alzan la voz ante "una flagrante vulneración de derechos fundamentales ya que nadie imagina que a una persona que emplea una silla de ruedas para moverse se la quiten".

Por ello, exigen "su inmediata puesta en libertad" ya que "nunca debería haber entrado allí, no recibe atención adecuada a su discapacidad, no puede desplazarse ni moverse con autonomía, no pueden garantizarle un espacio adecuado ni están respetando su dignidad".

El joven es marroquí y lleva un año y siete meses en España. En la estación de autobuses de Burgos le pidieron una documentación que no tenía y se lo llevaron detenido, junto al compañero con el que realizaba su proyecto migratorio. Sin embargo, cuando llegó detenido al CIE de Zapadores le quitaron el bastón y lo dejaron sin lo único que puede emplear para moverse con cierta autonomía.

Se trata de una vara empleada por las personas invidentes y desde Cies No siguen sin entender el porqué de esta decisión ya que "es un bastón de ciego y entendemos que lo habrán considerado algún tipo de arma o que supone un peligro. La teoría es que los CIE no son cárceles y garantizan los derechos humanos pero cada vez que hay algún tipo de necesidad especial sale a la luz todo lo contrario. No es una cárcel pero tienen las mismas normas. Tanto es así que le han quitado un bastón a una persona ciega. Vulneran sus derechos, no le atienden como corresponde ni hay un espacio adecuado para él. Deben ponerle en libertad de forma inmediata porque esto es una barbaridad".

Incumplimientos en el expediente

Y es que desde la Campaña CIEs No denuncian "varios incumplimientos" en el internamiento de este joven marroquí. De entrada aseguran que se incumple la circular 6/2014 que marca una serie de criterios para solicitar o no el internamiento de un ciudadano extranjeros en el CIE ya que ese documento afirma que los instructores de los expedientes, antes de solicitar a la autoridad judicial el ingreso en el CIE deben valorar "su estado físico o psíquico y si necesita tratamiento médico". Además, el encierro de este joven incumple "el propio reglamento del CIE y las distintas normativas, estatales y europeas, de personas con discapacidad".

Para la Campaña CIEs No, el Estado "es responsable de garantizar la integridad de las personas encerradas en el CIE y no lo hace. En esta caso, además, la vulneración de derechos es tal que debe poner en libertad a esta persona de forma inmediata".