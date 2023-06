Las organizaciones empresariales reaccionaron con cautela ante el anuncio de gobierno en la Generalitat integrado por el PP y Vox. De hecho, no evaluaron la configuración del futuro Consell, pero sí pusieron énfasis en la necesidad de tener un Ejecutivo estable, que sea reivindicativo ante Madrid y que respete y fomente el diálogo social que ha caracterizado las relaciones de empresarios y sindicatos durante las dos legislaturas del pacto del Botànic. Las organizaciones que representan a los trabajadores, por su parte, dejaron entrever una posición crítica hacia el nuevo Consell, pero, al mismo tiempo, reclamaron a los futuros responsables de la Generalitat, singularmente al presidente del PP, Carlos Mazón, que será el próximo jefe del Consell, que mantenga y propicie un clima de diálogo social.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, aseguró ayer que «confiamos en que el próximo Consell respete y fomente el clima de diálogo social que se ha generado hasta ahora en la Comunitat Valenciana con el objetivo de alcanzar acuerdos que favorezcan la prosperidad económica y social. Esto solo será posible con un gobierno estable que incluya la seguridad jurídica, la colaboración público -privada o la simplificación administrativa entre sus prioridades porque también lo son para el tejido empresarial».

Reivindicaciones

El máximo responsable de los empresarios valencianos añadió que, «además, como ya anticipamos en nuestra asamblea general [celebrada la semana pasada], queremos un Gobierno valiente, uno que no dude en defender nuestros intereses en Madrid y, en este sentido, pido valentía para resolver el problema de infrafinanciación crónica que sufrimos los valencianos desde hace décadas; para apoyar la nueva terminal norte del puerto de València o reivindicar la segunda pista para el aeropuerto Alicante-Elx».

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, fue más bien escueto y expresó que su deseo es que « se forme un gobierno estable que permita afrontar los retos a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana, que son muchos», pero no valoró «cómo se forma el gobierno».

Por suparte, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, afirmó que el acuerdo «es positivo porque cuanto antes se constituya y se nombre el presidente, mejor para no empantanar cosas que tenemos pendientes». Fuster añadió que «las elecciones salieron como salieron y el resultado es el que es y me alegro del acuerdo. Cuanto antes se pongan a trabajar mejor para nosotros. Ahora toca ir viendo la estrategia de la nueva Administración en lo que respecta al turismo. Saber si estamos en un modelo compartido con Deporte y Cultura, que creo que no nos conviene porque nos disluimos, o si va a tener las competencias y las ejerce a través de un secretario autonómico».

A la espera del programa

Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, afirmó que «no sabemos en qué consiste todavía el acuerdo pero sí que Vox formará parte. Es el peaje que paga con gusto el PP. Y es lo que los ciudadanos habían decidido en su mayoría: un gobierno de derechas». Sáez añadió que «habrá que esperar a saber el contenido programático. Esperaremos a saber detalles y confiamos en que el PP sea constitucionalista como siempre lo ha sido y abierto al dialogo social».

Por parte de CC OO-PV, su secretaria general, Ana García, pidió a Mazón «la inteligencia política suficiente para no hacer una enmienda a la totalidad a las políticas de avance social, construidas, en buena parte, en el marco del diálogo social. En este sentido, ya le expresamos personalmente, la importancia de preservar la arquitectura del diálogo social intacta».

Por último, el presidente de CSIF Comunitat Valenciana, Rafael Cantó, dijo que «lo que esperamos es que el nuevo Consell que surja de este pacto se ponga a trabajar de inmediato en solucionar los problemas que sufre la Comunitat Valenciana. El primer paso de alcanzar un acuerdo con rapidez pensamos que demuestra el interés por afrontar la situación. Resulta incomprensible, por ejemplo, que a estas alturas todavía no sepamos cómo piensa reforzar en verano la conselleria de Sanitat los hospitales y centros de salud para cubrir turnos de vacaciones. Esperamos también que del acuerdo surja un gobierno transparente y dialogante, que no imponga continuamente sus decisiones sin contar con los profesionales, como ha venido ocurriendo los últimos años».