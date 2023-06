"La literatura y los personajes hablan mucho de este proyecto". Son las primeras palabras del 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, tras el anuncio del acuerdo entre PP y Vox por el que el torero Vicente Barrera será el próximo vicepresidente y conseller de Cultura y al que se añaden los 50 puntos de gobierno entre las dos formaciones y por las que el actual jefe del Gobierno valenciano ha pedido "más respeto a los valencianos".

En una declaración ante la prensa, Puig ha vuelto a situar al PP como el único "responsable" del acuerdo y su composición entre los 'populares' y la extrema derecha, un pacto sin mención al cambio climático o que usa el término violencia "intrafamiliar" frente a la violencia machista o de género. Ya lo hizo el miércoles, cuando aseguró que el problema en la Comunitat Valenciana no era tanto la ultraderecha sino el Partido Popular, que fue quien "arruinó a la Comunitat Valenciana", y lo volvió a hacer este jueves. "Aquí solo hay un responsable y es el PP".

"Todo el mundo podía pensar que pasaría, pero ahora se plasma", ha lamentado el líder del PSPV quien ha situado sus críticas a las medidas acordadas entre PP y Vox en dos puntos: la falta de referencias hacia la lucha contra la violencia machista y en favor de la igualdad entre mujeres y hombres y la propuesta fiscal con eliminación de los tributos de patrimonio, sucesiones o donaciones.

"Redistribución al revés"

Sobre la primera, Puig ha reivindicado que la violencia de género "es el principal problema de este país". "Mientras haya mujeres asesinadas, un gobierno decente no puede dar otra cosa que no sea una defensa de la igualdad, es una cuestión que hay que situar donde toca", ha expresado el líder de los socialistas valencianos afeando así que las medidas de PP y Vox se alejen de este camino. "El camino fuera de la ética no es el adecuado", ha agregado.

Asimismo, ha cargado contra los 'populares' por sus propuestas de rebajas de impuestos. "El PP siempre anuncia reformas fiscales que benefician a los que más tienen", ha explicado en este sentido al tiempo que ha añadido que quieren "una redistribución al revés para que los que menos tienen más paguen".