Pasados 18 días de las elecciones municipales y a falta de dos puestas de sol para las sesiones de investidura este sábado, aún hay 37 alcaldías en el aire y condicionadas por eventuales acuerdos en la provincia de Valencia. Los partidos con posibilidades de integrar los gobiernos locales apuran hasta el último momento las negociaciones entre órdagos, propuestas y líneas rojas. En algunos casos no se descarta la intervención de las direcciones autonómicas.

L’Horta

Todas las miradas puestas en Torrent y Xirivella

Aún hay diez municipios pendientes de un pacto. En l’Horta Sud están los casos de Torrent y Xirivella, donde PP y Vox necesitan un acuerdo para arrebatarle la alcaldía al PSOE, la fuerza más votada. En Albal, además necesitan sumar los escaños del partido independiente Avant.

Mientras en Manises tampoco hay acuerdo y no se descarta la intervención de las direcciones autonómicas para evitar una alcaldía del PP -fue el vencedor con 6 ediles-, pues Compromís y PSPV empataron a cinco ediles y los socialistas no admiten el turno en la alcaldía.

En l’Horta Nord se da el caso contrario. En Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, Albalat dels Sorells y El Puig el partido más votado es el PP, pero las fuerzas progresistas están negociando un pacto para quedarse con el sillón. En Massalfassar y Massamagrell, la llave la tienen partidos independientes. Massalfassar en Marxa, si pacta con el PP, le arrebataría la alcaldía a Compromís, mientras que Veïns per Massamagrell, si se une a PP y Vox, podrían decantar la balanza a la derecha.

La Safor

Tres alcaldías en el aire con Tavernes por decidir

La mayor incertidumbre en la Safor ahora mismo se presenta en Tavernes de la Valldigna, donde la maquinaria está a todo gas desde el pasado fin de semana. Compromís, que logró 3 ediles, es clave para decantar la balanza hacia un gobierno del PP, con 8, o hacia uno de izquierdas, que sumaría los 5 del PSOE y el de EUPV. Los nacionalistas dejarán la decisión final en manos de la militancia, un día antes del pleno.

En Bellreguard, tanto PSOE, que tiene 4 ediles, como Compromís, con 3, siguen negociando para tratar de alcanzar un acuerdo de gobierno y confían en que «no habrá problema». Otro ‘Botànic’ se está gestando en Daimús. El pacto entre Compromís, que consiguió 5 ediles, y el PSPV, que sacó 1, es prácticamente un hecho, a falta de que se oficialice. En ese sentido, Robert Miñana, candidato de la formación nacionalista, será el alcalde y desbancará al PP después de 32 años al frente del ayuntamiento.

Camp de Túria e interior

La Pobla de Vallbona se dedice con voto independiente

En el Camp de Túria, las única duda que queda, tras el acuerdo ayer en Bétera, en las localidades más pobladas es la Pobla de Vallbona, donde CUPO y Centrats en la Pobla se enfrentan a la misma elección: apostar por un gobierno de continuidad con Compromís y Josep Vicent Garcia, junto al PSPV, o bien darle la vara de mando al PP de Abel Martí.

En Gàtova la duda se encuentra en si el PSPV apoyará un gobierno en minoría del PP o bien formará una mayoría absoluta con Contigo, algo que todavía no se ha dirimido, como tampoco en San Antonio de Benagéber donde el candidato de AISAB, Enrique Santafosta, busca apoyos a contrarreloj para ser por tercera vez alcalde. En Marines, la alcaldesa Lola Celda quiere reeditar un sexto mandato con el apoyo de Compromís. La incógnita total reside en Loriguilla, donde el PP de Sergio Alfaro no logra ningún apoyo del resto de partidos y todo apunta a que UCIN, PSPV y Vox pactarán para evitar que Alfaro gobierne.

En el interior, la Junta Central se encuentra dirimiendo si valida o no un voto a favor del PSOE de Raúl Pardós en Gestalgar, que volvería a darle la alcaldía tras un empate técnico con el PP que ha terminado en Madrid. Se da por hecho que el consistorio no podrá constituirse el sábado. Mientras, en Cortes de Pallás la candidatura Porvenir de David Herrera decidirá si apoya al PSOE o al PP.

La Ribera

Alzira en el punto de mira y otras cinco incógnitas

Media docena de ayuntamientos no conocen todavía el color del futuro gobierno local. Alzira es una de las principales incógnitas, pero no la única ya que se sigue negociando entre bloques. Las negociaciones no están siendo nada fáciles en Castelló, pese a la mayoría de la izquierda en la nueva corporación -aunque el PP fue el partido más votado y donde hay un triple empate a cuatro ediles entre populares, PSPV y Compromís, además de otro para EU-, ni en Alfarb, donde Compromís (cuatro ediles) y el PSPV (uno) siguen intercambiando propuestas sin llegar a un consenso.

En el caso de Montserrat, el grupo independiente Aigua, que representa a las urbanizaciones, tiene la llave entre los bloques de la izquierda (PSOE-Compromís) y la derecha (PP-Vox), igualados a seis escaños. Los integrantes de la lista decidirán el sentido del voto del único edil el viernes .

En Montroi es el independiente Emilio Espert el que puede decantar el gobierno al grupo que lidera el PSOE o al del PP. Tampoco hay de momento acuerdo por la izquierda en Favara, donde Compromís fue el partido más votado pero tiene los mismos cuatro ediles que el PP mientras que el PSOE dispone de tres.

Morvedre

Por decidir Benifairó

La mayor incógnita se vive en Benifairó de les Valls, donde todo está a expensas de si Junts per Benifairó confirma la vara de mando al partido más votado y con el que tiene mayor afinidad ideológica, el PSPV-PSOE, o pacta con el PP.

La Costera, La Canal y la Vall

Diez escenarios abiertos

En Canals todo seguía en el aire. La formación independiente Suma’t tiene la llave y hay dos escenarios encima de la mesa: un pacto entre el nuevo partido y el PP -la formación más votada, con seis concejales- o un gobierno a tres bandas entre PSOE -el segundo partido en votos, con cuatro concejales-, Compromís (3) y Suma’t (3).

En Albaida, Compromís (4 ediles) y PSPV (3 ediles) se han reunido dos veces, pero de momento no hay acuerdo, con la alcaldía como principal motivo de pugna. En Montesa también hay discusión sobre la alcaldía y su reparto, una cuestión aún por dirimirse. El PSPV (con 3 regidores) y Compromís (con 2) ultiman las negociaciones y perfilan los últimos flecos del que sería el tercer cuarto bipartito de izquierdas en la localidad desde 2011. En Aielo de Malferit, socialistas (4 concejales) y valencianistas (2 concejales) también mantienen conversaciones para reeditar el acuerdo de gobierno que hace 4 años desplazó al PP de la alcaldía.

En la Font de la Figuera, donde la falta de sintonía entre el PSPV y Compromís -ambos partidos no han mantenido contactos- podría despejar la alcaldía para el PP.

Un gobierno en minoría parece también la opción más plausible en Atzeneta d’Albaida, aunque en esta localidad es Compromís la formación con más posibilidades de ocupar la alcaldía, después de que el PP haya descartado una coalición con Ens Uneix y el PSPV.

El rompecabezas de Barxeta -con tres partidos empatados a tres partidos- podría no desentrañarse hasta el mismo sábado de la investidura. En Novetlè, PSPV y Compromís ultiman un pacto que podría entrañar una alternancia en la vara de mando, mientras que en Quatretonda el acuerdo entre ambas fuerzas se observa como más complicado. En Beniatjar, donde Ens Uneix ha sido la opción más votada, las fuerzas de izquierda suman mayoría, pero de momento tampoco ha trascendido ningún acuerdo.

Una información elaborada por: Pilar Olaya, Amparo Soria, C.García, P.Fandos, M.Arribas, T.A.Casanova, S.Gómez, R.Tomás, J.L.G.Llagües