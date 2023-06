Cuarenta minutos de coche, lo que vienen a ser unas quince canciones de moderneo, me valieron el pasado sábado para acudir a Villar del Arzobispo, en el corazón de la comarca de La Serranía. Estuve a punto de llorar en el trayecto. Siempre ando atento a la carretera como el que más, pero me gusta ir reconociendo qué tal está el entorno: Bétera, Llíria, Casinos… todo agostado. En el último mes ha llovido mucho en un 75 % de la Comunitat, pero tal porcentaje no engloba a este rincón de la provincia de València. Aquí hemos tenido que conformarnos con la pedrea. Me incluyo porque estoy entre los damnificados, mis pluviómetros y las arañas que los han ‘okupado’ lo corroboran. Eran poco después de las doce cuando llegué al edificio del Patronato de Villar del Arzobispo, con unas instalaciones chulísimas y muy frescas, algo que ya es de agradecer. Lo valioso de su interior no era solo aquel ambiente confortable, destacaba un generoso grupo de socios de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET). Tras los saludos y un par de chascarrillos sobre el tiempo, se fue asentando el silencio para que dos de sus representantes, Vicent Ibáñez y Raül Agut, comenzaran con la pequeña ponencia programada. Sin embargo, cuando casi aún no habían tomado la palabra, uno de los allí presentes levantó la mano y preguntó: “¿cómo ha sido posible esta maravilla?”

Se refería a la AVAMET y la respuesta para mí era fácil, con mucha pasión y esfuerzo desinteresado. Desde que nació la asociación, allá por 2011, se ha ido acumulando el trabajo infinito de las Juntas Directivas y las mejores intenciones de sus socios para hacer un proyecto que hoy enriquece instituciones públicas e iniciativas privadas, siempre canalizando los beneficios hacia la observación meteorológica de calidad, a través de una red de estaciones online espectacular, y la organización de actividades de divulgación para las personas asociadas. A veces no logro entender cómo conviven en el mismo espacio-tiempo estas iniciativas ciudadanas que rebosan ciencia con otras, mucho más chabacanas, vinculadas con el negacionismo y el oportunismo más cainita. Yo creo que las crisis actuales (política, social, mediática…) se pueden saldar con la autodestrucción o el renacimiento. Viendo lo del sábado hoy me inclino por el segundo escenario, con el triunfo de la armonía científica. No me pregunten de aquí a una semana.