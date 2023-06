La jefa de prensa de Francisco Camps y persona de máxima confianza del presidente de la Generalitat de 2003 a 2011, Nuria Romeral, declaró ayer en el juicio de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional que conoció a Álvaro Pérez El Bigotes "en 1998 o 1999", durante la presidencia de Eduardo Zaplana en la Generalitat. "Creo recordar que me lo presentó Pedro García [jefe de prensa de Zaplana, después director de RTVV condenado en la pieza de la Gürtel por la visita del papa] en un acto del PP sobre infraestructuras". Romeral añadió: "Recuerdo la imagen de Álvaro Pérez porque era inolvidable. Un hombre peculiar, con su bigote. Era curioso. Y fue capaz de resolver una cuestión [de acústica] en un acto que no era fácil. Era un tio solvente. En el trabajo hacia las cosas muy bien. Su empresa, quiero decir", aseguró durante su declaración.

Romeral fue de 2007 a 2011 secretaria autonómica de comunicación de la que dependían las direcciones generales de Relaciones Informativas y Relaciones Institucionales (esta última la que intervino en la gestión del estand de grandes eventos de Fitur 2009 por el que se acusa a Camps). Aunque orgánicamente dependía de ella, se desmarcó de la gestión y el día a día del área que dirigía Dora Ibars (Relaciones Institucionales), juzgada también en esta causa. "Las competencias de Relaciones Institucionales las tenía la directora general, Dora Ibars. Despachaba con ella en alguna ocasión, no con la frecuencia que me hubiera gustado. Porque yo estaba en un coche metida los 365 días del año". Aunque sí admitió que Ibars no despachaba nunca con Camps. "Siempre despachaba conmigo, las cuestiones siempre se consultaban a través de mi".

Sobre el estand de Fitur 2009 dedicado a los grandes eventos, que coordinó Dora Ibars, se adjudicó a Orange Market y por el que se acusa a Ibars y Camps, Romeral se ha desmarcado por completo y ha trufado sus respuestas con contínuos "no lo sé" ante las preguntas de la Fiscal Anticorrupción.

Ya en respuesta al abogado de Francisco Camps, la exsecretaria autonómica de Comunicación negó rotundamente que «El Bigotes» viniera a trabajar a la Comunitat Valenciana por «invitación» de Camps, como sostienen todos los miembros de la trama Gürtel. «Nunca se lo ofrecería. Estoy convencida de que no. No es la manera de proceder de Camps», aseguró sobre este detalle. Romeral también justificó por qué nunca como secretaria autonómica contrató a Orange Market. «¿Por qué nunca contrató como secretaria autonómica con Álvaro Pérez?», le interrogó el letrado de Camps. «Por sentido común -respondió- y recomendación expresa de [Francisco] Camps. La empresa que trabaja para el partido no tiene que trabajar para la Generalitat. En política es una norma bastante clara. Si miran, quien hace la campaña para PSOE o Compromís, no contrata con la Generalitat. Es una norma no escrita que se intenta cumplir».

Aunque cabe recordar que Orange Market y el resto de empresas del empresario Francisco Correa recibieron en cinco años 14.989.428,33 euros en contratos de la Generalitat, según las sentencias de Fitur y la visita del papa y los 1,8 millones del juicio de los contratros menores que se celebra ahora. Cifra a la que habría añadir los 1,2 millones que recibió Orange Market para la campaña electoral del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) de 2007, aunque declaró al Tribunal de Cuentas que su gasto electoral en esos comicios ascendió a 175.000 euros.

En la jornada de ayer también declaró la consellera de Turismo de 2007 a 2009, Angélica Such, que fue absuelta en el segundo juicio de la trama Gürtel valenciana por el trato de favor a las empresas de Correa desde la Conselleria de Turismo, por el que fueron condenadas once personas. Su antecesora, Milagrosa Martínez, sí fue condenada a nueve años de prisión, según la sentencia firme del Supremo de 2018 que ratificó íntegramente el fallo del TSJCV.

Such declaró que ni su antecesora en el cargo ni el presidente de la Generalitat Camps le dieron indicación o instrucción alguna sobre a quien contratar. " Camps tampoco me dio ninguna directriz. Me nombró consellera y ya está".