Un diez en Historia de España, un diez en inglés, otro diez en Matemáticas. Un 9,85 en Castellano, un 9,5 en Química. Y un 10 de media de Bachillerato. Es el expediente brillante de Jaime Pérez Muñoz, el estudiante del IES Oleana de Requena que ha sacado la mejor nota de la EBAU de 2023; un 13,885 sobre 14.

Jaime estudiará Medicina en la Universitat de València, aunque reconoce que "hasta hace nada no sabía qué quería estudiar". Es más, tuvo muchas dudas a la hora de elegir la rama de Ciencias o de Letras en cuarto de la ESO.

Porque a Jaime le gusta estudiar y es curioso por naturaleza. "No te diría que tengo asignatura favorita, me gusta todo. Me apasiona la historia, pero también la Física y la Química y me gusta mucho descubrir cómo funciona la lengua", añade.

Además de ser el expediente más brillante de toda la Comunitat Valenciana, ha compaginado segundo de Bachillerato con sus estudios en el conservatorio de Requena para hacerse profesional de violín y toca en la Orquesta Filarmónica de esta localidad. Además, es Scout en esta misma localidad.

Estudiar durante todo el curso

El consejo de Jaime Pérez para los que iniciarán el año que viene segundo de Bachillerato es "estudiar durante todo el curso". Para el estudiante, ser constante es la clave para conseguir resultados. "Estas dando contenidos que van a entrar en el examen desde el día uno, así que hay que aprovechar el tiempo y organizarse bien durante todo el curso", dice.

Aprovecharlo, pero sin obsesionarse y controlando los nervios. "También hace falta tiempo para descansar bien y estar con tus amigos. El día anterior de la selectividad dormí poco pero no por quedarme a estudiar, sino por los nervios, en realidad a las 11 estaba en la cama", explica.

El examen de la Ebau es un trance importante para la vida de muchas personas, y está claro que es importante sacar buenos resultados, pero Pérez remarca también que "las personas no son solo la nota que sacan". "Al final, por un camino o por otro, todo el mundo puede acabar estudiando algo que le guste. Entrar a tu carrera soñada no es tan importante, lo importante es ser una buena persona", reivindica.

Muy buenos profesores

Jaime Pérez Muñoz destaca que ha tenido "muy buenos profesores" durante su etapa académica y que han conseguido despertar la pasión por las asignaturas que estaban impartiendo.

Cuando le ha llegado la noticia de que era la nota más alta de la selectividad confiesa que se ha puesto nervioso "cuando me han dicho que me iba a llamar la prensa". Pero al mismo tiempo explica que está muy tranquilo y satisfecho por todo el trabajo que ha hecho. Al contárselo a sus padres explica que "se han emocionado y me han dicho que estaban muy orgullosos de mí".

Pérez explica que todavía no sabe qué rama de la Medicina va a escoger, y se limita esperar a cuando comiencen sus estudios. "A mi me interesa todo, así que conforme vaya avanzando la carrera me especializaré en lo que considere que es más apasionante", explica.

Dice además que su decisión la tomó tras hacer el viaje de visita que los institutos organizan a principio de curso. En él, cada alumno puede elegir la carrera que más le interesa y las universidades le hacen un tour y les explican en qué consiste el grado y le enseñan la facultad. "Vi la universidad y en lo que consistía la carrera y me gustó mucho", cuenta.