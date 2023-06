Se han unido y han decidido denunciar lo que les pasa en el juzgado. Aseguran que el trato y las condiciones en las que se encuentran "son inhumanas". Se trata de un grupo de internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores que ha decidido poner en conocimiento del juez lo que pasa en ese centro de puertas para adentro mediante una denuncia colectiva. Y lo han hecho a través de una instancia, porque es el procedimiento que tienen al estar internados ya que no pueden personarse ellos mismos en el procedimiento.

Además, los internos también han iniciado una huelga de hambre que ha comenzado esta mañana. "Querían que desayunáramos algo pero nos hemos negado. Ya está bien. No podemos más, aquí es todo muy inhumano. El trato, la comida, las instalaciones. Estamos sin atención médica. Estamos siendo maltratados", explican. Y enumeran casos particulares, circunstancias propias o de compañeros. "El chico ciego que ha estado aquí, por ejemplo", afirman. Presentan fotografías y vídeos.

En los CIE los internos permanecen encerrados porque su situación administrativa es irregular. "No hemos cometido ningún delito, que esto quede claro. Estamos aquí porque nuestros papeles no están en regla", recalcan.

En la denuncia colectiva, los internos ponen en conocimiento del Juzgado número 3 de València la huelga de hambre que han iniciado y denuncian "maltrato físico y psicológico, abuso de autoridad y condiciones insalubres en el CI". Además, recalcan un "trato degradante, racismo y amenazas hacia los internos, falta de asistencia médica y vulneración de los derechos humanos".

Los internos toman así las riendas de su denuncia a pesar de temer represalias del centro, pero "algo tenemos que hacer porque lo que pasa aquí dentro es inhumano e indigno".

Ciego y sin bastón en el CIE

La denuncia llega tras conocerse el caso de Abdelhak, un joven ciego internado en el CIE y desprovisto del bastón por la policía al considerarse que lo podía utilizar como un arma.

Pasó ocho días en «una flagrante vulneración de derechos fundamentales ya que nadie imagina que una persona que emplea una silla de ruedas para moverse esté sin ella», denunció entonces la campaña CIEs NO.

La organización exigió su «inmediata puesta en libertad» ya que «nunca debería haber entrado allí, no recibe atención adecuada a su discapacidad, no puede desplazarse ni moverse con autonomía, no pueden garantizarle un espacio adecuado ni están respetando su dignidad».

El joven es marroquí y llevaba un año y siete meses en España. En la estación de autobuses de Burgos le pidieron una documentación que no tenía y se lo llevaron detenido, junto al compañero con el que realizaba su proyecto migratorio. Sin embargo, en el CIE de Zapadores está sin bastón, es decir, está sin lo único que puede emplear para moverse con cierta autonomía.

Se trata de una vara empleada por las personas invidentes y desde CIEs No siguen sin entender el porqué. «Es un bastón de ciego y entendemos que lo consideran algún tipo de arma o que supone un peligro», denunció la campaña.