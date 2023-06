El pleno de ayer en Pedreguer dio la razón al secretario comarcal del PSOE y alcalde de Ondara, José Ramiro. Durante toda la semana, sostuvo que los socialistas de Pedreguer, liderados por Celia Mas, no iban a entrar en maniobras urdidas por el PP para apartar de la alcaldía a Sergi Ferrús, de Compromís y quien lleva en el cargo 10 años. Ferrús rozó la mayoría absoluta. Ayer fue reelegido alcalde. Los socialistas se abstuvieron. Aunque el PP hubiera votado a Celia Mas, opción que Compromís creía posible, nada hubiera cambiado. El alcalde valencianista gobernará en minoría. Ese escenario no le disgusta. Le ocurre lo mismo que al alcalde de Pego, el socialista Enrique Moll, quien también sigue en el cargo y está en minoría. Pedreguer y Pego son dos caras de la misma moneda. Las relaciones entre valencianistas y socialistas no son lo suficiente fluidas como para pactar, pero sí pueden llegar a acuerdos puntuales. En minoría, también hay vida. Y obliga a tener grandes dotes de consenso.