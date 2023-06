Ni 24 horas ha tardado Vox en crear el primer incendio al PP. Unas declaraciones de José María Llanos, número dos en la lista a las Corts por Valencia y candidato de la formación en 2019, negando la violencia machista obligaron al futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a salir al paso para desdecir a sus socios. No fue el único. Todo el partido, incluido el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, se tuvo que manifestar tratando de marcar distancias con los posicionamientos de la extrema derecha. Pero el fuego ya había escampado.

"La violencia de género no existe, la violencia machista no existe", aseguró ayer ante los micrófonos de TVE José María Llanos, diputado de Vox y portavoz adjunto la pasada legislatura. Llanos no es un diputado raso en la formación y no solo por su pasado como candidato hace cuatro años o como presidente provincial hasta el año pasado. Es, además, uno de los nombres que suenan con fuerza para ser conseller de Justicia e Interior, cartera que hasta ahora contaba con las competencias en la lucha contra la violencia machista en el ámbito judicial.

Sus palabras abrieron la primera crisis entre los socios de un gobierno que todavía no ha sido investido y cuando Llanos matizó a las dos horas (y de aquella manera) sus declaraciones, asegurando "condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista", aunque negando "la existencia de la violencia de género", ya era tarde. Entre medias, el Consell ya había hecho una declaración institucional, se había convertido en lo más comentado en redes sociales y los máximos cargos del PP habían salido ya a desdecirle.

Pacto de 50 puntos

La violencia machista ya se había situado como el punto de crítica de la izquierda antes de que el diputado de Vox hablara. Unas horas antes de las declaraciones de Llanos, el Consell en funciones ya había aprobado una declaración institucional cargando contra las 50 medidas del pacto entre PP y Vox, firmado el jueves, por hablar de "violencia intrafamiliar" en vez de violencia machista. La intervención del parlamentario de Vox echó más gasolina al fuego.

Si hasta el momento los 'populares' habían defendido que la expresión "violencia intrafamiliar" era una cosa distinta que no contraponía a la lucha contra la "violencia machista", la intervención de Llanos era una enmienda a la totalidad. Para el PPCV suponía vincularse a unos posicionamientos muy alejados de los que días atrás habían manifestado en Génova. El más claro, el portavoz del partido, Borja Sémper, quien el pasado lunes reivindicó que el PP tiene un "compromiso firme" y que no dará "un paso atrás" en lo que respecta a la violencia contra las mujeres.

La violencia de género y la violencia sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia. — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) 16 de junio de 2023

Es por ello que el PP se lanzó en tromba para desmarcarse de las declaraciones de Llanos. "La violencia de género y la violencia sí existen, es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar", replicó Mazón en Twitter enlazando la noticia en la que se recogía la intervención del diputado de Vox que, como mínimo, será uno de los parlamentarios que le vote a favor en la sesión de investidura y podría ser parte de su Consell. "El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia", añadió.

"Enorme paso atrás"

La polémica no se quedó solo en el ámbito autonómico sino que saltó a la escala estatal. Es donde se juega la próxima batalla electoral el 23 de julio y los acuerdos con Vox son uno de los principales lastres de Feijóo en su camino a la Moncloa. De ahí que el propio candidato del PP a la Presidencia del Gobierno interviniera. "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad, no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra, no vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste", escribió Feijóo.

Sin embargo, el fuego ya se había expandido y las críticas que antes cargaban contra Llanos o contra Mazón por sus pactos con la formación de extrema derecha se dirigieron hacia el líder nacional del PP. "Es difícil imaginar una mayor demostración de cinismo e hipocresía", dijo la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Pactar con quienes niegan la violencia de género y los derechos de las mujeres es un enorme paso atrás", añadió la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Si el 28M la Comunitat Valenciana era una plaza clave, los ojos no se han acabado de ir de cara al 23J.