Tiempos de cambio. De cambio climático acelerado. Unas aguas del mar que se calientan a toda máquina. En el Atlántico norte y en el Mediterráneo. Nuestras dos cuencas marinas que tanto influyen en el clima de nuestro territorio. Un calentamiento con poca explicación, salvo la propia de la influencia del calentamiento que va manifestando la acumulación de calor de estas décadas pasadas, además de coyunturas atmosféricas estacionales anómalas de este año 2023. Y con un fenómeno de El Niño «intenso» en proceso de desarrollo.

Lo cierto es que el cambio climático actual, incentivado por el ser humano, no tiene solución de momento. Nuevo récord de presencia de CO2 en la atmósfera terrestre hace unos días. Y la realidad de un polo Norte con menos masa helada cada vez. En nuestro país, valores récord de precipitación para mayo en muchas localidades. Y la previsión de un verano de nuevo muy cálido.

Pero parece ser que esto para algunos colectivos no son manifestaciones progresivas del actual proceso de calentamiento atmosférico. Por tanto, no hay que actuar.

El cambio climático, como venimos defendiendo desde hace años, es un proceso trasversal, que afecta a todo y a todos. Que está por encima de la ideología política. Es una evidencia, no una creencia. En estos tiempos de cambio político, confiemos en que las políticas de mitigación y adaptación ante el cambio climático no solo no se frenen, sino que se impulsen con más fuerza. Porque el tiempo corre en contra nuestra. Para 2033 habremos alcanzado el 1,5 ºC de subida aconsejable para todo el siglo.

¿Alguien puede dudar de que las políticas de cambio climático deben estar por encima de todo? Nos esperan tiempos interesantes.