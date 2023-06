La ultraderecha atruena frente a la izquierda más débil

Carlos Mazón no ha tardado ni 24 horas en descubrir cómo atruena el ruido en una coalición de Gobierno, el mismo que lamentaba hasta hace dos cafés en la saliente alianza del Botànic (o en la vigente de la Moncloa) y que produce que un presidente tenga que salir a matizar (o desautorizar directamente) a un cargo de la otra parte del acuerdo. La primera grieta en el entendimiento de la derecha con la ultraderecha en la Comunitat Valenciana se ha abierto por uno de los puntos donde muestran divergencias de opinión: la violencia de género. Y ha tenido efectos rápidos en Madrid.

Lo sucedido, con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saliendo presto a reaccionar ante las declaraciones del número 2 valenciano de Vox (y posible conseller de Justicia), vuelve a proyectar la imagen de una dirección nacional ‘popular’ incómoda con la relación pactada en la Comunitat Valenciana con la derecha radical. La incógnita es cuánto hay en ello de táctica electoral. Y vuelve a situar el foco en una de las claves de la semana: la autonomía del líder valenciano, Carlos Mazón, en el desarrollo y finalización de este acuerdo. Dijo el martes que tenía el apoyo de Feijóo. Pero los mensajes que ha deslizado Génova en los ambientes mediáticos madrileños han sido contradictorios.

Al margen de cábalas y estrategias ante el 23J, la semana deja a una ultraderecha más fuerte que nunca, con poder en una autonomía que representa el 10 % de casi todo en España. La situación es desconocida y muestra cómo, a pesar de resistencias (políticas y periodísticas), la extrema derecha se ha asentado en las instituciones. Y, sobre todo, se ha normalizado. Es normal ya que reciba un tratamiento normal en todos los foros en virtud del saco de votos que representa. Es un camino nuevo en la democracia española.

El documento firmado este jueves entre el PP valenciano y Vox con primeras 50 medidas de Gobierno es la mejor evidencia de esta potencia de los radicales. Entre otras señas de su ideario, el acuerdo impone la consideración de «violencia intrafamiliar» frente a la de violencia de género. En función de ese contenido pudo salir José María Llanos al día siguiente a proclamar que, para su formación, no existía ni esta ni la violencia machista. El PP se vio obligado a frenar la deriva de los acontecimientos, pero en el papel firmado está todo. Lo demás es gesticulación.

La realidad es que el mapa actual de España deja a la ultraderecha con poder en dos gobiernos: el valenciano y el de Castilla y León. Está por ver qué pasa en otras regiones donde no se han concretado acuerdos de momento, como Baleares o Extremadura, aunque parecen abocadas a ellos.

Y lo que hay delante es el poder socialista territorial más debilitado desde la Transición. Si se excluye Cataluña, con dinámicas diferentes por el procés independentista, el progresismo gobierna después de las elecciones del 28 de mayo en Castilla-La Mancha, Asturias y, previsiblemente, Navarra. Esos territorios suman apenas 3,8 millones de personas. Menos en su conjunto que la Comunitat Valenciana. En la España de hoy la extrema derecha tiene más poder territorial (siempre como muleta del PP) que la izquierda. Al progresismo le queda el Ejecutivo de España con Pedro Sánchez, aunque está en el alero ante las elecciones del 23 de julio.

Por ahora, antes de los comicios, esta correlación territorial de fuerzas abre un periodo nuevo en España, con una ultraderecha aposentada ya en palacios al lado del PP. Hay mucho escrito sobre la derechización de la sociedad. Lo que emerge como indiscutible es la España de bloques, muy alejados entre sí, sin vasos comunicantes. Bloques que chocan uno contra otro y que muestran fricciones internas pronosticables, pero de distinto tipo. El rápido entendimiento de las derechas en la C. Valenciana (en comparación con las largas negociaciones de los Botànic) puede entenderse por la génesis distinta de los bloques. Gran parte de los cargos de Vox tiene un pasado ‘popular’ (la comisión negociadora valenciana es buen ejemplo: los tres tenían ese perfil) y su población votante fue mayoritariamente simpatizante del PP en el pasado. No sucede igual en la izquierda, donde a cargos y bases de Sumar o Podemos no se les puede definir (en su gran mayoría) con pasado en el PSOE. Esa característica puede marcar modos de vida doméstica diferentes en los bloques, pero está por comprobar.