Los partidos recibirán dos millones por sus resultados electorales

El éxito o el fracaso de los partidos políticos en unas elecciones se mide, además de con votos y escaños conseguidos, con el reparto de las subvenciones públicas que reciben las formaciones antes y después de la celebración de los comicios. Cada comunidad establece un baremo para calcular las cuantías que se darán a los partidos en función de los apoyos recibidos en cada proceso electoral. En la Comunitat Valenciana también.

Cada voto cuenta 0,70 euros y cada escaño conseguido 13.923 euros. Esta cuantía se va actualizando en cada proceso electoral y es clave para calcular las subvenciones que la Junta Electoral y la Conselleria de Hacienda emiten tras las elecciones autonómicas. La preparación de unos comicios cuesta dinero. Una campaña son carteles, espacios, movilidad, impresiones, vídeos, fotografía y comunicación. Por eso, la ley electoral establece que antes de acudir a las urnas los partidos pueden pedir un adelanto económico que representa el 30 % del total de ayudas que recibieron en 2019 por sus resultados electorales para costear las semanas previas a la cita en las que las formaciones piden el voto.

Dos millones de euros

Ahora, tras las elecciones, los partidos se llevarán la parte del pastel que falta, el 70 % restante. Eso sí, teniendo en cuenta los votos y escaños obtenidos el 28M y con un baremo actualizado. El adelanto económico para la campaña que emitió la Junta Electoral fue de un millón de euros a repartir entre los seis partidos que obtuvieron representación en 2019. Tras el recuento de las papeletas, se repartirán algo más de dos millones de euros. El adelanto se restará al total que se dará a cada partido. Quien se lleva la mayor parte del total es el PP. A los ganadores de las elecciones con 40 escaños y 881.000 votos les corresponden 988.091 euros al multiplicar cada voto y cada escaño por el 0,70 y los 13.923 por diputado. Les siguen los socialistas valencianos, que recibirán 679.315 euros (al restar el adelanto de 247.997 euros) por sus 708.142 votos y sus 31 escaños. El PSPV tiene, por su parte, el adelanto para campaña más cuantioso de entre todos los partidos, un 30 % respecto a los votos que cosecharon en 2019 que, pese a ser inferiores al de 2023 (pues en estos comicios han aumentado en apoyos), fue el más alto al haber ganado las elecciones entonces.

Compromís, por otra parte, recibirá 295.000 euros. Fueron la tercera fuerza más votada y recibieron antes de los comicios un total de 64.000 euros que les hicieron llegar en campaña para sufragar los gastos. Por otra parte, el partido de extrema derecha Vox, tendrá un total de 297.000 euros más, al pasar de 10 a 13 diputados y haber recibido 100.000 antes de las elecciones.

Pero, ¿qué ocurre con los partidos que no llegan al 5 % de votos necesario para ocupar un escaño en las Corts Valencianes? Mientras se consiga un mínimo de un 3 % de votos, habrá subvención como el resto de partidos. Es el caso de Unides Podem que consiguió recabar el 3,5 % de los votos pero se quedó sin representación parlamentaria. Bajó demás de 200.000 votos a 88.152 y se quedó sin escaños. Según el baremo de la administración autonómica recibiría un total de 61.706 euros.

Quienes no recibirán ayudas económicas tras los comicios autonómicos, por haberse quedado fuera y además no haber llegado al mínimo del 3 % es Ciudadanos. Ha pasado de tener 18 escaños en 2019, solo uno menos que el PP, a caer en picado hasta desaparecer del hemiciclo valenciano y no llegar ni al 1,5 % de los votos de los valencianos.

Una vez hecho el cálculo y según establece la norma, los partidos tienen treinta días tras las elecciones para presentar ante la Sindicatura de Comptes una contabilidad detallada de sus ingresos y gastos electorales para su fiscalización y posterior envío a las Corts para su ratificación.