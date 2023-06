El uso de tranquilizantes se dispara entre los mayores

Más de una de cada diez valencianos que superan los 65 años toma tranquilizantes, con o sin receta. El trankimazin, el diazepam, el clonazepam, el lorazepam... Son algunos de los nombres más fáciles de encontrar entre los botiquines de las casas.

En la Comunitat Valenciana son el 12 % de las personas de edad avanzada las que consumen este tipo de benzodiacepinas, medicamentos psicotrópicos que actúan sobre el sistema nervioso central, generalmente para calmar a quien los toma. Aliviar la ansiedad o poder dormir son algunos de los efectos deseados, y este tipo de medicamentos es muy efectivo para ello.

El problema llega a la hora de desprenderse de ellos, porque pasado un tiempo pueden generar dependencia y provocar efectos no deseados como la debilidad física. Y ahí aparece la gran amenaza para las personas mayores: las caídas, que pueden provocar lesiones difíciles de curar.

El doctor Josep Ribes, responsable de la unidad de psicogeriatría del Hospital La Fe de València, dice a este diario que las benzodiacepinas son armas de doble filo.

«No hay que verlo de manera reduccionista porque cuando la medicación está bien coordinada es fundamental para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Pero en los mayores se da esa paradoja de que por un lado estamos tratando mal la depresión, entre otras cosas por el edadismo que conlleva pensar que como son mayores parece que lo normal es que estén tristes y deprimidos, pero al mismo tiempo tratamos la ansiedad con benzodiacepinas. No quiero decir que no las reciban, pero hay que tener mucho cuidado con ellas porque están asociadas a caídas, sobre todo de noche. Esa somnolencia los hace caer y esas caídas son dramáticas», razona Ribes.

El resultado puede ser una cadera fracturada, golpes en la cabeza... Cualquier caída puede suponer una pérdida de calidad de vida en plena vejez.

«Debemos gastar esos medicamentos porque son muy eficaces, pero se recomienda que no se gasten más allá de unos meses. Pero son tan eficaces que hay personas que quieren usarlos más tiempo, así que hay mayores que llevan tomando benzodiacepinas durante décadas y no se las podemos quitar», agrega el psicogeriatra. Si se las quitan, se puede provocar un cuadro de abstinencia, de acuerdo con el médico.

Ribes puntualiza que la mayoría de personas no empieza a tomar estos fármacos cuando se jubila, sino mucho antes. Lo que sucede es que una caída no significa lo mismo a los 50 que a los 80.

Además, el problema se agrava por un problema casi burocrático que ocurre en los hospitales. Y es que el doctor Ribes apunta a que «la salud mental de los mayores está en una situación muy problemática porque están en un terreno difuso».

«Hay episodios nuevos de enfermedades mentales —expresa Ribes— que aparecen a esas edades, como las demencias, que tienen una psicopatología presente en todas ellas y que no es adecuadamente tratada por varias razones: una porque las han tratado los neurólogos, pero ven al paciente mucho tiempo después de hacer el diagnóstico, por ejemplo un año después; y luego el problema de la demencia no es un problema de memoria, es un problema de afectación global de la funcionalidad de esa persona y se producen trastornos de cierta importancia como ideas delirantes, depresiones, falta de sueño ... Los psiquiatras siempre han considerado que las demencias son un tema de neurólogos y por ejemplo el tema de ingresarlos es un suplicio porque los neurólogos no pueden tratar conductas. El abandono de las demencias por parte de los psiquiatras es un error».

Ribes manda un mensaje a los más jóvenes al recalcar que los fármacos son positivos para tratar enfermedades mentales, a los que alerta de no dejarse llevar por la imagen falsamente «beneficiosa» de drogas como el cannabis.

Vida medicalizada

Las benzodiacepinas de uso común forman parte de la «medicalización de la vida», según alertaron en el Congreso de Medicina General y de Familia de España que se celebró la pasada semana en Granada. Ante la falta de soluciones en salud mental, el recurso ‘fácil’ de los médicos de familia son las benzodiacepinas.

Los especialistas alertan de que España se ha convertido en el país de Europa donde más se consume este tipo de sustancias. La Comunitat Valenciana, de acuerdo con los datos que ha hecho públicos recientemente el Ministerio de Sanidad, se encuentra en la sexta posición del ranking autonómico con ese 12,% del total de personas mayores de 65 años. Los médicos de familia advirtieron en su congreso de que «sin negarles su uso adecuado y buen perfil farmacológico, el consumo de benzodiacepinas se ha convertido en un problema para la salud general. El problema, aseguran, es su «gran capacidad de adicción».