Diego Almagro está a 8 centésimas de la perfección. Y Joan Gil a doce. El primero ha sacado un 13,928 sobre 14 en la PAU, y el segundo un 13,888. Expedientes brillantes que a penas han tenido un fallo en los dos años de Bachillerato y los tres días de la selectividad.

Se acaba antes enumerando las asignaturas donde Joan y Diego no han sacado un diez. En Bachillerato ambos tienen un diez y la nota más baja que han sacado es un 9,5 en la selectividad. El consejo de ambos para los futuros estudiantes es el mismo: no obsesionarse con los estudios, ser organizado e ir al día. Ninguno ha tenido que pasar jornadas maratonianas de estudio ni noches de flexo sin dormir, han quedado con sus amigos y han salido de fiesta. "Si eres organizado se puede hacer todo", dice Almagro.

Este joven del IES Gençana de Godella estudiará el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid. Se trata de una de las carreras con las notas de corte más altas de España: un 13,5 sobre 14.

La pasión por el derecho se la transmitió su madre, que es abogada, desde bien joven, y a los 14 ya tenía claro que quería ser abogado. Las relaciones internacionales le gustan porque "me interesa mucho la actualidad y me parece apasionante entender cómo funcionan las relaciones entre países". Almagro apunta alto y explica que su sueño es trabajar en un organismo internacional, como la Unión Europea o las Naciones Unidas.

Joan, pese a tener uno de los mejores expedientes de su generación, no tiene claro qué estudiar. El joven del IES Sivera Font de Canals siempre ha sabido que sería "algo de ciencias", pero no tiene claro si elegir Física o Ingeniería Aeroespacial a poco más de una semana de comenzar la inscripción. Es un apasionado del conocimiento, porque dice que también le encanta la historia y que en un futuro le gustaría estudiar la carrera simplemente por placer.

Nota media de 10 en Bachillerato

La nota media de ambos en Bachillerato es un diez, pero los dos recomiendan no obsesionarse con los estudios. "Atender en clase es importante, parece una tontería, pero con eso tienes mucho ganado", dice Almagro. Después, es clave "encontrar lo que le funciona a cada uno y centrarse en eso".

Cada persona tiene sus manías y su manera de aprender, y lo demuestran Joan y Diego, ambos con notazas y formas de estudiar casi antagónicas. Joan explica que lo que más le funcionaba era "explicarle la materia a mis amigos de viva voz. Quedaba con ellos por un chat de voz que tenemos y les explicaba el tema que teníamos que estudiar y les respondía las preguntas que me hacían. Así ellos también se lo aprendían de escucharme. Eso es lo que más me ha funcionado de todo", cuenta.

Diego, por otro lado, es más tradicional. "Lo que mejor me ha ido es hacerme esquemas, lo más simples posible en los que pueda ver todos los contenidos de un vistazo para poder aprendérmelo bien y repasarlo las veces que haga falta", cuenta.

Trabajar bajo presión

Joan y Diego sabían que aspiraban a carreras con notas de corte muy altas, y eso implica que no hay a penas margen para el fallo en los dos años de Bachillerato y los exámenes de la PAU. Haber soportado la presión es otra de las cualidades que se le atribuye a estos chicos, que por otro lado se han sentido siempre muy respaldados por los suyos. "Mi familia siempre me dice que no importa que falle una, dos y tres veces. Lo importante es ser constante y no decaer", cuenta Almagro.

El joven cuenta que "es un poco triste que todo se resuma a una nota, pero la selectividad funciona así". Sin embargo, añade que en su centro siempre le han inculcado que lo importante "es todo lo que aprendes y los conocimientos que has ido adquiriendo por el camino, más que el resultado final".

Joan confiesa que está un poco abrumado. Un cambio de etapa vital y afrontar una carrera con un nivel de exigencia muy alto. Pese a todo, tiene muchos planes y muchísima curiosidad. "Mis amigos y yo somos fans de la Fórmula 1, y una de las cosas que me motiva de la Ingeniería Aeronáutica es el motor y poder trabajar en uno de estos equipos. De la Física me da mucha curiosidad la astronomía y el funcionamiento de los cuerpos celestes. Un sueño sería poder construir un cohete". El límite para ellos no es el cielo, es más.