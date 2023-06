Llanos pierde posiciones como conseller de Justicia tras su negación de la violencia machista

Las palabras de José María Llanos negando la violencia machista y la violencia de género le pueden salir caras al número dos de Vox en Valencia. El que fuera candidato de la formación de extrema derecha para presidir la Generalitat en 2019 estaba muy bien posicionado para asumir la Conselleria de Justicia, uno de los tres departamentos que el PPCV de Carlos Mazón cedió al partido de Santiago Abascal dentro del acuerdo para gobernar en coalición en la Comunitat Valenciana sellado el jueves. Pero el viernes todo cambió y ahora mismo sus opciones han caido en picado.

En declaraciones a TVE, Llanos negó con rotundidad la violencia machista y la violencia de género. "No existen", dijo con vehemencia en una intervención en los pasillos de las Corts que no estaba prevista. Rectificó, con la boca pequeña, unas horas más tarde. Pero para entonces sus palabras ya habían corrido como la pólvora, obligando a Génova a movilizarse para apagar el primer fuego creado por el socio de Gobierno de Mazón y al que la oposición, al mismo tiempo, acudía para echar gasolina. Todo se lee en clave del 23J ahora y la C. Valenciana está en el foco estatal tras convertirse en el laboratorio de los acuerdos PP y Vox.

"La violencia machista y la violencia de género existen. Ni un paso atrás", le corrigieron rápidamente Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra y el propio Mazón, entre otros muchos. El problema para los populares es que esa desautorización pierde fuerza si se acude al programa de Gobierno firmado por el propio Mazón y la ultraderecha, que asume la terminología de Vox en esa materia al hablar de "violencia intrafamiliar".

El PP valenciano seguía sin aclarar este lunes si ese documento fue validado por Génova y se limitó a asegurar que "la aprobación" del texto "depende de la dirección regional". En Vox, por su parte, aseguran que el documento se consensuó a nivel autonómico pero fue refrendado por las dos direcciones nacionales.

Enfriar los nombramientos

Sea como sea, los nombramientos de consellers están ahora mismo congelados. Fuentes de Vox consultadas por este diario aseguran que Feijóo quiere "matar los tiempos" y enfriar el proceso de reparto de carteras tras el traumático arranque del Gobierno de coalición en la Comunitat Valenciana. No quiere más charcos de este tipo antes de las generales y sobre todo se busca que el foco ahora esté en los ejemplos de Vitoria y Barcelona, donde el PP ha permitido Ejecutivos de izquierda para evitar la entrada del independentismo en estos ayuntamientos.

El PPCV dice no saber nada de un posible paso al lado de Llanos y rechaza hablar de nombres, pero fuentes cercanas a Mazón celebran que se "autoenmendara" el mismo viernes. Asimismo, recuerdan que Mazón ostenta la "competencia exclusiva para nombrar y cesar consellers" e insisten en que la violencia de género no estará entre las áreas de control de la Conselleria de Justicia.

En Vox tampoco parecen demasiado enrrocados en defender la figura de Llanos. Algunas fuentes hablan de lo del viernes como una "salida de tiesto" del diputado y admiten que situar al número dos provincial al frente de Justicia sería "dar carnaza" a la oposición. Entretanto, reafirman en los postulados de Vox sobre "violencia intrafamiliar", como también hizo el propio Abascal este lunes.

El antecedente de Carlos Flores tampoco juega en favor de Llanos. La dirección nacional aceptó sacrificarlo como vicepresidente del Consell sabedor de que su condena por violencia machista era una losa demasiado pesada para el PP. Flores ha terminado como número uno de Vox al Congreso por Valencia, si bien las listas se cerraron de forma definitiva este lunes y Llanos no podrá correr la misma suerte. Se quedará como diputado autonómico, sea o no conseller.

La intervención negacionista de Llanos ha dado munición al sector del PP inquieto ante la premura de Mazón a la hora de sellar la alianza con Vox. Entienden que reafirma las tesis de los barones que alertaban sobre los riesgos de firmar pactos con la ultraderecha antes de las generales y que este tipo de declaraciones son difícilmente controlables en cargos de Vox.