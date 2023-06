La sección valenciana de Esquerra Republicana no se presentará a las elecciones generales del 23 de julio. Tras la victoria en el 28M del Partido Popular y el acuerdo de gobierno al que han llegado junto a la extrema derecha de Vox, los republicanos valencianos aseguran que es el momento de "centrar todos los esfuerzos en la recomposición del soberanismo político valenciano", en un proceso que vaya más allá del corto plazo.

En este sentido se ha pronunciado el presidente de ERPV, Josep Barberà, que ha dicho que "hay que reconstruir el valencianismo político que, como ya hace tiempo que avisábamos, ha quedado absolutamente desestructurado después de las elecciones a las Corts y ante la opción recentralizadora que se ha elegido para las elecciones españolas; y no lo pararemos una derecha de verdad con una izquierda de mentira. Solo el valencianismo republicano y soberanista lo puede hacer", ha señalado criticando sin decirlo la unión de la izquierda valenciana (Compromís y Esquerra Unida) y Sumar.

Según Barberà, "a la extrema derecha se la combate desde muchos flancos, además de las urnas", y en este sentido los republicanos aseguran que no se quedarán parados. Comenzarán una campaña "antifascista" sostenida en el tiempo que harán en todo el territorio valenciano para explicar "qué supone que la extrema derecha, heredera del franquismo, nos gobierne". "No podemos claudicar ante el enésimo intento de borrarnos del mapa y tenemos que dejar de mirarnos el ombligo todos aquellos que nos llamamos valencianistas y soberanistas para construir un frente valenciano y valencianista de verdad que esté dispuesto a todo por el País Valencià y que no tenga la mirada puesta a Madrid", critica Barberà.

Abren la puerta a soberanistas de otros partidos

La fuerza republicana invita a todos los militantes "de otras fuerzas" que "se dirigen a ERPV como única opción de voto" a que se sumen al proyecto "para combatir el fascismo" y sin nombrarlo apela a militantes soberanistas de Compromís. "Si alguien no se siente cómodo con las decisiones de su organización, si considera que hay que ir más allá, si quiere una herramienta útil, rupturista y que no dependa de las decisiones que se toman a Madrid, que venga y que se sume a los republicanos valencianos. Nunca podremos aspirar a vivir con dignidad mientras nos vengan las órdenes dadas de Madrid. Tenemos que hacer posible uno cercanías digno, un Corredor Mediterráneo centrado en nuestros intereses, asegurar una escuela en valenciano, unos servicios públicos de verdad, una sanidad que no abandone a la población, un campo del cual se pueda vivir, una voz valenciana en Europa, etcétera. Y esto nunca lo tendremos mientras tengamos el amo en Madrid", aseguran.

El PP, continúan en un comunicado emitido a prensa, "ha demostrado sentirse muy cómodo con la extrema derecha después del aval a las políticas reaccionarias de los radicales. Son los mismos de siempre, quienes han atentado impunemente durante décadas en las sedes de partidos valencianistas, librerías o contra personas del colectivo LGTBI y ya no podemos seguir mirando a otro lado".

Por eso, la dirección de ERPV invita a toda la gente del territorio valenciano hacer frente "al fascismo" a su lado "las puertas de ERPV están abiertas de par en par para toda la gente que haya perdido el miedo y quiera seguir trabajando por el País Valencià, ahora con nosotros. Es tiempo de insumisión, no podemos claudicar ante los mismos que nos quieren sometidos desde hace siglos. Somos antifascistas, progresistas y soberanistas. Precisamente las tres cosas que más odia el fascismo", remacha Barberà.