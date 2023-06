"Tengo ELA y tengo mucha suerte". Así se presenta Pepe Jiménez, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que va paralizando los músculos y progresivamente impide moverse, tragar y, finalmente, respirar a los que la padecen y para la que no hay cura. El diagnóstico termina siendo una sentencia de muerte en cuestión de tres a cinco años máximo. Para Jiménez la "suerte" es que su caso es raro y la degeneración de sus músculos está siendo más lenta. Pero sus compañeros de diagnóstico no tienen el tiempo que a él la ELA le está dando, de ahí que su batalla al frente de la asociación de ELA de la C. Valenciana (Adela) sea reclamar más apoyo asistencial para los enfermos porque, según asegura, la supervivencia máxima no tiene por qué ser de cinco años.

Relacionadas La vida digna con ELA