"Absolutamente alineada", "admiración y devoción", "estaremos a tu lado para seguir dando batalla", "gran gestión", "yo no estaría aquí si no fuera por él"... Pocas expresiones le faltaron a Diana Morant para mostrar su adhesión al president de la Generalitat en funciones y líder del PSPV, Ximo Puig. Pese a que las derrotas electorales y la pérdida de poder abran brechas en uniones que hasta entonces parecían inquebrantables, no parece que las turbulencias internas en los socialistas valencianos hayan distanciado a Morant de Puig, más bien parece al contrario, por lo dicho ante el público este miércoles.

En una de las habituales citas preelectorales, la conferencia de Nueva Economía Fórum, la ministra de Ciencia en funciones y cabeza de cartel del PSPV al Congreso el próximo 23 de julio destacó lo avanzado por el Gobierno de España a tenor de los indicadores socioeconómicos, criticó el pacto de PP y Vox en la Comunitat Valenciana y evidenció que si hay un sector crítico con el hoy secretario general del PSPV, con posibles postulantes a la sucesión, ella no está en el mismo barco. Admiración y devoción "Estoy absolutamente alineada con el presidente Ximo Puig, le tengo admiración y devoción como valenciana y militante del PSPV", dijo al ser preguntada por si se veía con ganas de aspirar al liderazgo de los socialistas valencianos. "No tengo tantas bolas de cristal", aseguró esquivando pronunciarse sobre sus opciones personales. Su única respuesta en clave orgánica fue mostrar su sintonía con el hoy secretario general y deshacerse en elogios hacia el todavía jefe del Consell como él había hecho previamente con ella. Puig, sobre Morant: "Es un ejemplo de solvencia" Porque antes de que Morant hablara de Puig, Puig había hablado de Morant. El president en funciones fue el encargado de presentarla a petición de la cabeza de cartel del PSPV al 23J. Todo un indicio de cómo quieren que se les vea ahora. "Presentar a Diana (Morant) es vitamínico, es un ejemplo de solvencia, constatación de un trabajo bien hecho y es garantía de futuro", expresó el líder de los socialistas valencianos. Aún más: "Es uno de los mayores activos de la política valenciana" con "avances que llevan su sello" y que representa "un faro de los valores humanistas". Puig ha tenido y tiene en la Safor uno de los núcleos de mayor apoyo interno. Alfred Boix es uno de sus más estrechos colaboradores en Presidencia y su inclusión en la lista al Senado para el 23J fue una de las enmiendas que generaron tensión con la dirección provincial de Valencia, en manos de Carlos Fernández Bielsa, cuya posición validó finalmente Ferraz. Morant deviene hoy por hoy como uno de los nombres más destacados de futuro del llamado ximismo si es que llega a abrirse más temprano que tarde un proceso de renovación de liderazgo en el PSPV. Esa conexión mutua no la escondieron ayer ni la ministra ni el 'president', más bien al contrario, la reforzaron en público tras las últimas semanas de turbulencias internas. "Te seguimos teniendo en plena forma y muchos estaremos a tu lado para seguir dando la batalla", dijo la cabeza de cartel del PSPV casi para cerrar su intervención. Hablaba del objetivo de ganar las elecciones del 23J, pero a nadie se le escapa que en un momento de agitación interna en los socialistas los mensajes y la escenografía (como el apoyo de Puig el sábado al alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en su investidura) no parecen casuales.