No fue una reaparición al uso, porque Mónica Oltra ya había intervenido en otros foros previamente, pero el ambiente se cargó pronto de redención, quizás por el bajón colectivo de la izquierda tras la derrota electoral del pasado 28M quedándose sin Generalitat ni el Ayuntamiento de València. La exvicepresidenta valenciana intervino este miércoles, justo un año después de su marcha, en la presentación del libro 'Operación Jaque Mate' de Ernesto Ekáizer y lo hizo precedida de un gran aplauso del público presente en la sala del Centre Cultural del Carme.

"No habrá jaque mate si el pueblo nos defendemos", empezó Oltra tomando el título del libro y asegurando estar nerviosa porque hacía mucho que no hablaba en público. La de este miércoles fue la primera intervención de la exvicepresidenta tras las elecciones en la que el Botànic perdió la Generalitat. "El día 28 votó la ira que nace del miedo", expresó al tiempo que pidió a la izquierda "ir más allá" y preguntarse en qué han fallado y qué responsabilidad tienen ante ese miedo.

De ahí también la gran presencia de cargos de Compromís, como las conselleras Isaura Navarro y Raquel Tamarit; la candidata al Congreso, Àgueda Micó, o los concejales en València Glòria Tello y Giuseppe Grezzi, un apoyo sustancialmente superior al de la primera reaparición de Oltra tras su dimisión. Eso fue a finales de noviembre y entre el público destacó la vicepresidenta Aitana Mas y representantes de la conselleria que había dirigido Oltra. Este miércoles el apoyo se amplió a representantes de Més.

"Las izquierdas hemos de actuar diagnosticando lo que está pasando ya", expresó Oltra sobre la emergencia climática, el aumento de las desigualdades o situaciones como el lawfare, al que pidió llamar "guerra sucia". "No le llamemos lawfare, llamémosle guerra sucia, es la utilización de la justicia para destruir a los contrincantes", expresó al tiempo que señaló que "no es baladí" que Vox haya elegido gestionar la Conselleria de Justicia. "No nos dejemos llevar por las monteras y por despistes comunicativos del folklore", añadió.

Oltra aseguró que lo primero que intentará el nuevo Consell es "eliminar la transparencia" para "poder actuar impunemente". Asimismo, recordó que el pasado 28M estaba "en juego" que un gobierno pusiera "límites" al crecimiento desenfrenado porque, añadió, "lo único que no pueden controlar los poderosos es el voto de la gente". Sin embargo, la izquierda perdió. Y por ello, llamó a la reflexión, a "crear comunidad" y a prepararse porque, añadió, "volveremos al gobierno". "O volveréis", matizó.

Previamente, el que fuera su jefe de gabinete en los años de primera fila de la política, Miquel Real, señaló que los poderosos, los privilegiados, "usan el resto de poderes, que están fuera del alcance democrático, para desalojar a quienes consideran que han ocupado ilegítimamente lo que les corresponde". "Y no lo hacen con cualquiera", añadió, "solo con quienes consideran que puede amenazar sus privilegios". No hacía falta mencionarla para saber que Real se refería a Oltra.